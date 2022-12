Pobaľte sa a vyrazte na najkrajšiu dovolenku na Slovensku

Dávno ste nikam cestovali? Či vás odrádza zdĺhavý proces hľadania dovolenky, alebo vysoké ceny služieb, možno ste doteraz nehľadali na správnom mieste. Na Fiemso.com nájdete ubytovanie podľa predstáv za tie najlepšie ceny. Teraz je vhodný čas spoznať našu krásnu krajinu.

Keď dovolenka na Slovensku splní očakávania

Ak vás to neťahá do cudziny, no napriek tomu vaše túlavé topánky už dlhšiu dobu nariekajú niekde v skrini, nastal čas podvoliť sa ich naliehaniu. V dobe, keď nemáme čas nielen na rodinu, ale aj na seba samých, je únik z reality všedných dní priam nevyhnutnosťou. Či sa pobalíte na dovolenku len na dva dni, alebo vycestujete rovno na týždeň a viac, podstatné je nebrať so sebou myšlienky na zamestnanie a iné povinnosti. Slovensko je nádherná krajina, ktorá je schopná vyliečiť našu dušu aj počas párdňovej dovolenky, nepotrebujeme more ani exotiku. Vybrať si bude ľahké. Na Fiemso.com vyhľadáte ubytovanie na Slovensku podľa lokality. Všetko závisí od toho, ako ďaleko plánujete vycestovať alebo čo chcete na dovolenke vidieť a zažiť. Potom si už len stačí zarezervovať termín priamo u poskytovateľa služieb, ktorému za ubytovanie osobne zaplatíte. Výsledok je jasný – žiadna predražená dovolenka, nijaké navýšené ceny ani nedorozumenia.

Foto: Fiemso

Ubytovanie na mieru

Viete si predstaviť dovolenku na Liptove, v nádhernej zrubovej chate, najlepšie v zimných mesiacoch alebo v okolí Silvestra? S deťmi alebo s partiou veselých priateľov to bude vítaná zmena. Cez deň si zalyžujete, večer si užijete teplo kozuba pri partičke spoločenských hier alebo rozhovorov. Na Slovensku nájdete množstvo prenajímateľov ubytovania, a tak si jednu dovolenku môžete naplánovať v Štiavnických vrchoch a ďalšiu zasa v Nízkych Tatrách. Ubytovanie na Slovensku vychádza v ústrety turistom, športovcom, rodinám s deťmi, ale aj s domácimi miláčikmi. Definujte na Fiemso.com, o aký typ dovolenky máte záujem, a stránka vám poskytne zoznam ubytovaní na Slovensku, ktoré spĺňajú vaše očakávania. Vďaka tomu, že komunikujete priamo s majiteľom hotela, chaty alebo penziónu, celý proces prebieha hladko a bez zbytočného komunikačného šumu či cenového navýšenia. Zaujme vás turistika, lyžovanie, vodné plochy alebo ubytovanie v slovenských pohoriach? Zarezervujte si dovolenku snov ešte dnes a doprajte si regeneráciu v našej rodnej vlasti. Ponúka nám mnoho neprebádaných miest.

