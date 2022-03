Romantická svadba na pláži? Ak sa zosobášite v tomto talianskom regióne, dostanete ako bonus 2000 eur!

O svadbe v zahraničí snívajú mnohí. Odrádzajúcim faktorom však zvyknú byť vysoké náklady zahŕňajúce cestovanie, ubytovanie či využite služieb svadobnej agentúry. Taliansky región Lazio sa rozhodol snúbencom, ktorí sa zosobášia v spomínanej oblasti finančne pomôcť a ponúka im až 2000 eur.

„Nel Lazio con amore“ (v prekl. „V Laziu s láskou“) – tak sa volá nedávno spustená kampaň, v rámci ktorej môžu páry z celého sveta požiadať o jednorazový bonus vo výške 2000 eur, ak sa zosobášia v Taliansku. Región Lazio, ktorého súčasťou je aj hlavné mesto Rím, na takýto spôsob rozvoja regiónu vyčlenil celkovo 10 miliónov eur.

Na získanie príspevku treba splniť podmienky

Bonus však podlieha určitým podmienkam. Svadba sa musí konať v regióne Lazio a príspevok treba minúť výlučne na veci súvisiace so svadbou. Región chce totiž pomôcť miestnym podnikom, ktoré ťažko zasiahla koronakríza.

Patria sem napríklad reštaurácie, cateringové agentúry, fotografi, svadobné agentúry, požičovne svadobných šiat či kvetinárstva. K takémuto kroku viedla región skutočnosť, že za posledné dva roky sa v Taliansku v dôsledku obmedzení zosobášilo podstatne menej párov ako pred pandémiou koronavírusu.

Foto: ilustračné, Getty Images

„Bonus je určený pre talianske a zahraničné páry, ktoré v časovom horizonte od 1. januára do 31. decembra 2022 uzavrú v Laziu cirkevný alebo civilný sobáš a nakúpia produkty alebo služby súvisiace so svadbou od miestnych podnikov v Laziu,“ uvádza sa v podmienkach.

Záujemcovia môžu o príspevok požiadať až po uzavretí manželstva, a síce do 31. januára 2023, respektíve do vyčerpania desaťmiliónovej dotácie. Všetky výdavky musia byť pritom zdokladované príslušnými faktúrami alebo potvrdeniami o prevedených transakciách. Žiadosť je možné podať na tejto stránke, no zatiaľ je dostupná len v taliančine.

Zdroj: ilmessaggero.it