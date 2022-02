Rušné Turecko vás ohromí bazármi aj pamätihodnosťami

Pobaliť sa a odletieť niekam, kde nenatrafíte na svojho suseda či kolegu. Práve vzdialené Turecko je krajina, v ktorej dokážete splynúť s davom a na chvíľu zabudnete na realitu všedných dní. Nájdite si v Turecku atrakcie, ktoré urobia z vašej dovolenky nezabudnuteľnú.

Do Turecka vďaka výhodnej first minute ponuke zájazdov

Kým vonku zažiaria prvé jarné kvety a vtáctvo odštartuje svoj orchester, nemusíte stáť za oknom a pozerať sa, koľko je vonku blata. Je najvhodnejšia príležitosť zavŕtať sa do ponúk cestovných kancelárií, ktoré práve v týchto dňoch dávajú do pozornosti zájazdy za zvýhodnené ceny. Ide o tzv. first minute dovolenky, ktoré si objednáte dnes a o pár mesiacov sa už tešíte z perfektného hotela blízko pláže či zo zvýhodnených služieb. Kto si dovolenku hľadá, keď je leto už za rohom, priplatí si. Ak teda v hĺbke duše cítite, že tohto roku vás to ťahá do vzdialenejších miest a že budete musieť siahnuť hlbšie do vrecka, ideálne je nakupovať dovolenku vtedy, keď sa najviac oplatí. Dnes sa prechádzate smutným námestím vo vašom meste, o necelý polrok už môžete vyjednávať najlepšiu cenu za ručne tkaný koberec v bazáre v Turecku.

Trikrát áno pre Turecko

First minute dovolenku do Turecka máte takpovediac vo vrecku? Než na dovolenku vycestujete, máte dostatok času sa na danú destináciu pripraviť. Preštudujte si niečo o povahe Turkov. Zistíte, že sú to milí, priateľskí ľudia, a vďaka tomu je možné pri nákupe suvenírov zjednávať ceny či nájsť v okolí atrakcie, ktoré stoja za pozornosť. Budete môcť ochutnať národné jedlá a nápoje, no aby ste neboli zaskočení, čo sa pred vami na stole ocitne, môžete si pred nástupom na dovolenku zistiť, z čoho sú jednotlivé jedlá pripravené. V Turecku vás čakajú nádherné pláže, romantické zákutia, špičkové hotely, mnohé priamo na pláži, no nesmieme zabudnúť ani na architektúru a pamätihodnosti, veď mnohí necestujú na dovolenku len preto, aby leňošili s nohami pichnutými v mori.

Rušné i pokojné destinácie Turecka

Turecko sa zapáči všetkým turistom. Tým, čo vyhľadávajú čulý ruch, rodinám s malými deťmi, ale aj párikom, ktoré ocenia pokoj a súkromie. Niekto vyhľadáva prvotriedne služby, iný hotely s výbornou polohou, ďalší zasa zájazdy, ktoré sľubujú zľavy pre deti alebo aktívne strávenú dovolenku. Vysoké hodnotenia majú časti Alanya, Side alebo Belek. Keď budete pátrať po tej najlepšej first minute dovolenke do Turecka, isto myslite aj na to, ako ďaleko to budete mať do centra, prípadne k významným turistickým pamiatkam či atrakciám. A keď po dovolenke zavesíte vaše fotky na sociálne siete, každý bude vzdychať, ako vám len muselo byť skvelo…

