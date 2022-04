V Benátkach pribudla nová atrakcia: Známa pamiatka je po 500 rokoch prístupná verejnosti

Prvýkrát vo svojej 500-ročnej histórii otvára turistom svoje brány ikonická stavba Benátok Procuratie Vecchie na Námestí sv. Marka.

Len za prvých 48 hodín od zverejnenia stanoviska, že Procuratie Vecchie (v prekl. Stará prokuratúra) na Námestí svätého Marka v Benátkach bude od 8. apríla otvorená pre verejnosť, bolo prijatých 2 000 rezervácií. Informovala o tom talianska tlačová agentúra Ansa.

Je to totiž po prvýkrát za 500 rokov, čo rázovitá 152 metrov dlhá budova ohraničujúca Námestie svätého Marka otvára svoje brány širokej verejnosti. Až do 16. storočia bola budova sídlom benátskeho stavebného úradu, ktorý bol známy ako Procuratie. Neskôr sa však úrad presťahoval do budovy oproti, tzv. Novej prokuratúry.

Foto: ilustračné, Getty Images

Interaktívna stála expozícia

Procuratie Vecchie je od roku 1832 sídlom poisťovne Generali v Benátkach. Ako uvádza tlačová agentúra Ansa, počas posledných piatich rokov budova prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Projekt viedol známy architekt David Chipperfield.

Na prvom poschodí budovy sa nachádza stála expozícia „Svet potenciálu“, ktorá sa zaoberá spoločenskými zručnosťami prostredníctvom technológie. „Výstava ponúka návštevníkom pútavý a interaktívny zážitok na pochopenie a využitie vlastného osobného potenciálu, preskúmanie silných stránok ich charakteru a učí ich vidieť tie najlepšie vlastnosti v ľuďoch okolo nich,“ píše sa na webovej stránke projektu „The Human Safety Net“ nadácie Generali. Ide o projekt, ktorý pomáha ľuďom a rodinám v núdzi vrátane utečencov.

Foto: The Human Safety Net

Ak by ste chceli navštíviť budovu Starej prokuratúry, mali by ste si lístok rezervovať vopred online. Vstup pre dospelú osobu stojí dvanásť eur.