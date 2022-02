Vedeli ste, že sa v Eiffelovej veži nachádza apartmán? Takto to v ňom vyzerá!

Vďaka Gustavovi Eiffelovi sa Paríž môže dodnes pýšiť jednou z najznámejších pamiatok na svete: Eiffelovou vežou. Stavba mala slúžiť ako atrakcia pre turistov z celého sveta, no Eiffel si chcel kúsok zo svojho triumfu nechať aj pre seba. Na vrchole veže inžinier zriadil luxusný minibyt, do ktorého mal pôvodne prístup len on a jeho najbližší dôverníci.

Či už zaliata slnečnými lúčmi alebo ponorená do žiarivých nočných svetiel – Eiffelova veža je nádherná za každých okolností a dodnes patrí ku najznámejším pamiatkam Paríža. Okrem toho, že je neodmysliteľnou súčasťou hlavného mesta Francúzska, poskytuje aj úchvatný výhľad na túto metropolu.

Foto: ilustračné, Getty Images

Ak sa však vyveziete výťahom na vyhliadkovú plošinu, nie je to až také romantické, ako by sa mohlo zdať. Výhľadu na panorámu Paríža totiž zväčša bráni hustá spleť selfie tyčí.

Kiežby bolo možné mať na Eiffelovej veži čo i len trochu súkromia! Na to isté myslel aj inžinier Gustave Eiffel, ktorý si na vrchole veže nechal zriadiť vlastný súkromný byt v nadmorskej výške 285 metrov.

Malý, no luxusný

Zariadenie malého bytu pozostávajúceho z dvoch prechodných izieb bolo v ostrom kontraste s modernou konštrukciou veže. Eiffel chcel, aby bol byt vnútri útulný a zariadil ho kvalitným dreveným nábytkom, hodnotným kobercom a dokonca aj klavírom. Steny boli pokryté orientálnymi paisleyovými tapetami, na ktorých viseli drahé olejomaľby.

Foto: toureiffel.paris

Eiffel ho chcel mať iba pre seba

Podľa francúzskeho spisovateľa Henriho Girarda sa povesti o Eiffelovej súkromnej rezidencii v Eiffelovej veži rýchlo rozšírili vo francúzskych kuloároch. Girard vo svojej knihe „La Tour Eiffel de Trois Cent Métres“ opisuje, ako sa do Eiffelovej kancelárie čoskoro začali hrnúť desiatky listov.

Celebrity a bohatí Parížania mu totiž ponúkli nemalú finančnú odmenu za možnosť stráviť čo i len jednu noc v apartmáne na vrchole Eiffelovej veže. Eiffel však každú ponuku odmietol. Nechcel, aby sa z bytu stala turistická atrakcia. V byte s výhľadom na Paríž trávil čas väčšinou sám, no občas doň pozval svoju rodinu a vzácnych hostí, napríklad amerického vynálezcu Thomasa Edisona.

Foto: toureiffel.paris

Dnes prístupný aj verejnosti

Od roku 2015, či sa to Eiffelovi páči alebo nie, majú do bytu turisti vstup povolený. Miniapartmán je zrekonštruovaný a zariadený presne tak, ako za čias inžiniera.

Svedčia o tom aj tri špeciálne vyrobené voskové figuríny zobrazujúce samotného Eiffela pri rozhovore s Thomasom Edisonom, ktorý mu daruje svoj vynález (gramofón) a za nimi stojacu Eiffelovu dcéru Claire.