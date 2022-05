Vstup do EÚ už iba za poplatok: Systém ETIAS má byť zavedený ešte v roku 2022

S cieľom chrániť a posilniť hranice zavedie Európska komisia koncom tohto roka nový systém vstupu na územie EÚ. Cestovatelia zo 60 krajín budú musieť pred vstupom do členského štátu Schengenu požiadať o povolenie „ETIAS“.

Európa podľa amerického modelu „ESTA“ plánuje prísnejšie hraničné kontroly pre cestujúcich zo zahraničia. Cestovatelia zo 60 krajín, ktoré nepatria do Európskej únie už nebudú môcť vstúpiť do schengenského priestoru bezplatne a bez víz na pobyt kratší ako 90 dní. Európsky systém cestovných informácií a povolení ETIAS má byť zavedený už v roku 2022 a nadobudnúť plnú účinnosť v roku 2023.

Ako funguje „ETIAS“?

„ETIAS for Europe“ ( v prekl. „ETIAS pre Európu“) preveruje cestujúcich ešte pred vycestovaním. Na tento účel sa všetky informácie, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom systému ETIAS kontrolujú a porovnávajú s bezpečnostnými databázami.

Aby sa cestujúci mohli prihlásiť, potrebujú platný cestovný pas, e-mailovú adresu a debetnú alebo kreditnú kartu na úhradu nákladov. Poplatok za prihlášku má byť vo výške 7 eur.

Foto: ilustračné, Getty Images

Ak bude žiadosť schválená, cestujúcemu bude udelená bezvízová povinnosť ETIAS. Platí to pre krátkodobé pobyty, ako aj pre obchodné a rekreačné účely do 90 dní. Schválenie žiadosti ETIAS je platné tri roky alebo do uplynutia platnosti cestovného pasu, v závislosti od toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.

Obmedzenia pre cestujúcich zo 60 krajín

V súčasnosti existuje 60 krajín, ktoré budú čoskoro musieť podať online žiadosť ETIAS. Cestovatelia z väčšiny týchto krajín v súčasnosti môžu naďalej vstúpiť do schengenského priestoru bezplatne a bez víz na pobyt kratší ako 90 dní.

Najneskôr v roku 2023 bude ETIAS povinný pre cestujúcich z nasledujúcich krajín:

Albánsko Antigua a Barbuda Argentína Austrália Bahamy Barbados Bosna a Hercegovina Brazília Brunej Kanada Čile Kolumbia Kostarika Dominikánska republika El Salvador Gruzínsko Grenada Guatemala Honduras Hong Kong Izrael Japonsko Kiribati Macao Severné Macedónsko Malajzia Marshallove ostrovy Maurícius Mexiko Mikronézia Moldavsko Čierna Hora Nový Zéland Nikaragua Palau Panama Paraguaj Peru Svätý Krištof a Nevis Svätá Lucia Svätý Vincent Samoa Srbsko Seychely Singapur Šalamúnove ostrovy Južná Kórea Taiwan Východný Timor Tonga Trinidad a Tobago Tuvalu Ukrajina Spojené arabské emiráty Veľká Británia Spojené kráľovstvo Spojené štáty Uruguaj Vanuatu Venezuela

Zdroj: rnd.de