Zabudnite na zdĺhavé balenie kufrov: Vďaka týmto radám to zvládnete za pár minút

Aj keď má dovolenka slúžiť hlavne na oddych a načerpanie sily, príprava na ňu môže byť stresujúca. Máme pre vás tie najlepšie tipy, ako si rýchlo a efektívne zbaliť kufor a na nič nezabudnúť.

Sadáte si znova na kufor dúfajúc, že sa vám ten posledný kúsok zipsu podarí zavrieť. Aj vy sa v tom vidíte?

Balenie pred dovolenkou nás stojí čas, energiu, ale častokrát aj nervy. Tomu sa však dá jednoducho vyhnúť! Zostavili sme pre vás tie najlepšie tipy na efektívne zbalenie kufra, s ktorými budete za pár minút pripravení na odlet.

1. Dobrá príprava je základ

Ak si dovolenku nezarezervujete spontánne na poslednú chvíľu, budete mať k dispozícii dostatok času na prípravu. Veľkým pomocníkom pre vás môže byť odškrtávací zoznam (tzv. check list), vďaka ktorému sa zbalíte efektívne a ešte aj ušetríte mnnožstvo času. Ráno v električke, v čakárni u lekára alebo v rade pri pokladni si v smartfóne môžete rýchlo vytvoriť zoznam vecí, ktoré by na dovolenke rozhodne nemali chýbať.

Check list vám pomôže zbaliť sa rýchlo a rozumne. Foto: ilustračné, Getty Images

K plánovaní dovolenky patrí aj zisťovanie počasia vopred: pár kliknutí vám môže ušetriť množstvo zbytočnej batožiny. Viac miesta v kufri získate aj vďaka cestovným baleniam vašej obľúbenej kozmetiky, prípadne malým fľaštičkám, do ktorých môžete preliať svoje krémy, gély čí séra.

2. Naplánujte si outfity

Pri zostavovaní check listu alebo aj pri samotnom balení je dôležité prejsť si jednotlivé dovolenkové dni v hlave. Najlepšie je postaviť sa pred skriňu a premyslieť si, čo si chcete v jednotlivé dni obliecť. Oblečenie tak môžete okamžite prispôsobiť plánovaným aktivitám (turistika, kúpanie v mori, prezeranie pamiatok) a ušetríte tak zbytočné kusy oblečenia – alebo aspoň tie, ktoré sa ťažko kombinujú. Dobrou voľbou je práve multifunkčné oblečenie, ktoré sa dá nosiť v rôznych situáciách a poveternostných podmienkach.

Aké bude počasie v dovolenkovej destinácii? Aký program ma čaká? Čaká ma aktívna dovolenka alebo relax na pláži? S tým všetkým musíte počítať a vziať si so sebou adekvátne oblečenie. Foto: ilustračné, Getty Images

Ak ste si zostavili outfity na každý deň, vybrané oblečenie položte ku kufru. To isté platí pre kozmetiku: choďte do kúpeľne a prejdite si svoju rannú a večernú rutinu. Všetko, čo nevyhnutne potrebujete, vložte do toaletnej tašky.

3. Baľte s rozumom

Treba si uvedomiť, že aj kufor alebo ruksak majú svoje limity – či už ide o priestor alebo hmotnosť, ktorá je pri cestovaní lietadlom obmedzená. V prvom rade si k batožine položte všetko, čo si chcete vziať so sebou a roztrieďte. To vám ušetrí behanie tam a späť medzi kúpeľňou, šatníkom a kufrom.

Za prekročenie maximálnej povolenej hmotnosti batožiny si na letisku môžete poriadne priplatiť. Foto: ilustračné, Getty Images

Keď teda máte všetko pripravené, je čas triediť. Veľké predmety, ako sú topánky alebo fén, idú naspodok ako prvé. Spodnú bielizeň a ponožky môžete použiť ako vypchávky, čím efektívne využijete každý centimeter. Oblečenie z krčivého materiálu je najlepšie zrolovať, aby aj po vybalení zostalo hladké bez potreby žehlenia.

4. Máte naozaj všetko?

Na konci si môžete ešte raz skontrolovať, či máte naozaj všetko: Pas? Letenka? Zubná kefka? Nájdite si pár minút a zamyslite sa nad tým, ako bude vaša cesta prebiehať. Vyhnete sa tak nemilému prekvapeniu na letisku alebo priamo vo vašej cieľovej destinácii.

Posledný krok pre cestujúcich leteckou dopravou: Odvážte si batožinu! Mnohé letecké spoločnosti veľmi prísne dbajú na dodržiavanie maximálnej povolenej hmotnosti batožiny a každé kilo navyše si draho zaúčtujú.