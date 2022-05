Cestujúci ničia zeleň na Dúbravsko-karloveskej radiále, riešenie zastávok nie je optimálne

Zeleň na Dúbravsko-karloveskej električkovej radiále v Bratislave ničia najmä nezodpovední cestujúci, tvrdia zástupcovia mestskej časti Karlova Ves. Ako sa uvádza v jej profile na sociálnej sieti, rozchodník, ktorý mesto vysadilo uprostred radiály je na niektorých miestach v nevyhovujúcom stave.

„Na vine sú zväčša cestujúci. Vstupujú do koľajiska mimo vyznačené priechody a udupávajú porast,“ konštatujú.

Hlavné miesto hľadá optimálne riešenie

Rastlina, ktorá mení s ročnými obdobiami svoju farbu, patrí k menej náročným na údržbu za predpokladu, že nie je denne pošliapavaná, zdôrazňuje samospráva. Ako dodáva, problematické miesta vníma aj magistrát Bratislavy, ktorý zodpovedal za rekonštrukciu radiály. „Ide najmä o lokality v križovatkách ulíc Karloveská a Molecova, ako aj trate v blízkosti zastávky Borská,“ spresňuje mestská časť.

„Hlavné mesto poškodený rozchodník eviduje. Spolu s našimi pracovníkmi a dodávateľom sa snažíme nájsť konkrétne a optimálne riešenie, ktoré by zamedzilo prechádzaniu cestujúcich cez porast rozchodníka,“ uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.

Je potrebná výnimka z technickej normy

Podľa Karlovej Vsi však nie všetky električkové zastávky boli riešené tak, aby boli optimálne funkčné pre cestujúcich. „Za zmienku stojí električková zastávka Riviéra. V smere do centra nemá po pravej strane vybudovaný chodník,“ konštatuje mestská časť s tým, že ak sa cestujúci chce dostať po chodníku napríklad k nábrežiu Dunaja, musí absolvovať obchádzku cez križovatku a potom prejsť popri základnej umeleckej škole. „Namiesto 30 metrov chôdze tak absolvuje približne 100 metrov,“ dodáva samospráva.

Naopak, k zastávke v smere do Dúbravky chodník od semafora vybudovaný je. „Chýbajúci chodník rieši sekcia dopravy magistrátu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Je totiž potrebná výnimka z technickej normy, ktorá by umožnila jeho vybudovanie. Tým by sa predišlo spomínanému javu, teda skracovaniu cesty na zastávku cez rozchodník,“ uzavrela Schmucková.