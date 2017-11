Cestujúcich na letisku v Bratislave pribúda, očakáva sa najvyšší počet za posledných deväť rokov

BRATISLAVA 16. novembra (WebNoviny.sk) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo od začiatku tohto roka do 14. novembra 1,759 milióna cestujúcich, čo je viac ako za celý minulý rok. Vlani prešlo letiskom na prílete a odlete spolu 1,757 milióna pasažierov, informovala v stredu letisková spoločnosť.

„Vďaka lepšej dovolenkovej sezóne aj novým pravidelným linkám by celkový počet vybavených cestujúcich v roku 2017 mal presiahnuť 1,9 milióna pasažierov, čo bude najvyšší počet cestujúcich za posledných deväť rokov,“ očakáva generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec.

Dva milióny v roku 2008

Najvyšší počet cestujúcich vo svojej histórii vybavilo bratislavské letisko v roku 2008, a to 2 218 545. Dvojmiliónovú hranicu letisko prekonalo aj rok predtým, keď vybavilo 2 024 142 pasažierov.

Bratislavské letisko vybavilo v októbri 144 796 pasažierov, čo je o 8 % viac ako v tom istom mesiaci vlani. Za desať mesiacov dosiahol počet cestujúcich 1 702 359 pri medziročnom náraste o 9 %. Počet pohybov lietadiel v októbri vzrástol o 22 % na 2 291 pohybov a za desať mesiacov letisko zaznamenalo 23 400 odletov a príletov, čo je o 5 % viac ako v tom istom období minulého roka. Nákladná letecká preprava v októbri dosiahla 2 436 ton a od začiatku roka do októbra 20 480 ton pri zvýšení o 10 %.

Pribudli nové linky

„Tento rok pribudli z Bratislavy nové pravidelné letecké linky do Klužu-Napoca v Rumunsku, Tuzly v Bosne a Hercegovine, Varšavy v Poľsku, do Sofie v Bulharsku (všetky Wizz Air) a do Bologne v Taliansku (Ryanair). V dovolenkovej sezóne zase vzrástol počet charterových cestujúcich o 34 percent,“ uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004, disponuje základným imaním vo výške 292,43 mil. eur. História letiska siaha do roku 1946. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.