Cesty mohli byť kvalitnejšie, ak by sa minuli na to určené milióny, tvrdí Pellegrini

Príčiny tohtotýždňovej tragickej dopravnej nehody, pri ktorej zahynulo 12 ľudí, ukáže až vyšetrovanie. Úroveň kvality ciest mohla by však podľa premiéra Petra Pellegriniho lepšia, ak by sa dokázali investovať na to určené milióny. V sobotňajšej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) – Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko vyhlásil, že po vlaňajšom nástupe do funkcie predsedu vlády vydal pokyn, aby sa na najbližšie štyri roky vyčlenilo dodatočných 200 miliónov eur na údržbu a opravy ciest prvej triedy.

Zrušený tender

Každý rok, počnúc aktuálnym rokom, malo na tento účel ísť 50 miliónov eur. Mrzí ho, „že dodnes neboli vybrané firmy, ktoré to majú spraviť“ a Úrad pre verejné obstarávanie (UVO) opäť tento tender zrušil. Od predsedu UVO Miroslava Hliváka chce zistiť dôvody.

ÚVO bude „musieť veľmi dobre zvažovať, kedy ide o nejakú sebaprezentáciu úradu a kedy ide o strategické záujmy štátu“, tvrdí Pellegrini s tým, že samozrejme zmanipulovaný tender zrušený byť musí. Rezort dopravy prostriedky má.

„Žiaľ, nie sú schopní na Slovenskej správe ciest ten tender ukončiť, aby tie peniaze konečne boli viditeľné na našich cestách,“ vyhlásil tiež premiér, ktorému prekáža, že spomínaných 200 miliónov eur stále nevidno na cestách a ich bezpečnosti.

Pellegrini sa domnieva, že priority výstavby a opravy ciest sa nemôžu meniť podľa toho, odkiaľ pochádza minister, odkiaľ je predseda vlády.

Riadiť majú odborníci

„Jednoducho, keď raz máme dobudovať diaľničnú sieť, tak to má byť jasné, čo nasledujúcich 10 rokov sa bude robiť a na to sa nesmie nič robiť, keď príde nová vláda a nový minister dopravy,“ povedal v diskusii predseda vlády.

Myslí si tiež, že by sa už malo prestať s výmenami riaditeľov podnikov ako Národná diaľničná spoločnosť, Štátne lesy SR alebo Slovenská správa ciest len preto, že sa zmenila vláda.

Dodáva, že tieto inštitúcie majú riadiť roky odborníci a vláda im má posielať peniaze potrebné na plnenie ich úloh. Ak by mal mandát urobiť túto zmenu, namiesto politických nominantov by dosadil odborníkov.

Deficit verejných financií

Rozpočtový deficit Slovenska podľa premiéra nie je nijakým spôsobom extrémny. „Slovensko svojím rozpočtovaním a svojou ekonomikou nijakým spôsobom nekomplikuje život nikomu v rámci Európy,“ hovorí.

„S úrovňou nášho dlhu a deficitu si hravo ekonomika poradí aj v časoch spomalenia,” povedal v diskusii s tým, že na vývoj ekonomiky sa dá reagovať aj za chodu. Pellegrini verí, že roztržka o rozpočte v koalícii nie je. Rozpočet sa nebude sanovať na ľuďoch, reaguje na tvrdenia, že Slovensko príliš zvyšuje verejný dlh.

Návrh rozpočtu schválený vládou predpokladá na budúci rok deficit verejných financií 0,49 percenta HDP. Tento predpoklad však kritizovalo viacero ekonómov, ale aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Slovensko neskrachuje

Tá varovala, že ak štát neprijme do konca tohto roka dodatočné opatrenia, môže schodok stúpnuť na 1,8 percenta výkonu ekonomiky.

Podľa premiéra Slovensko neskrachuje a zvládne ekonomickú situáciu. Myslí si, že v rozpočte má minister financií rezervy, ktoré dokážu kompenzovať prípadné neschválené opatrenia.

Zvýšenie bankového odvodu banky nezruinuje, myslí si premiér. Podľa jeho názoru nespôsobí ani zakolísanie na bankovom trhu a ani neohrozí finančnú stabilitu. „Nič tragického sa im nedeje,“ konštatoval.

Verí, že banky zvyšovať poplatky občanom nebudú. Na bankovom trhu je v prvom rade konkurencia a zároveň, čo možno mnohí ľudia nevedia, musí každá banka poskytnúť základné účty bez poplatkov.

Stratifikácia nemocníc

K stratifikácii nemocníc medzi iným Pellegrini v diskusii pripomenul, že dnes štát okrem svojich štátnych nemocníc nevie ostatné nemocnice nijakým spôsobom ovplyvniť.

„Ak sa dnes súkromná, alebo mestská nemocnica rozhodne zavrieť tri oddelenia, tak my nevieme tomu zabrániť,“ konkretizoval.

Stratifikácia by mala zaistiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť po celej krajine, zaviesť jasné parametre služieb pre každú nemocnicu.

Podľa premiéra by bolo veľmi dobrým signálom pre slovenskú spoločnosť, ak by táto veľká zdravotnícka reforma naplánovaná až do roku 2030 našla čo najširšiu podporu naprieč politickým spektrom.