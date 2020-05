Cez hraničný priechod Berg prešlo do domácej karantény 84 ľudí, aplikácia zatiaľ funguje bez problémov

V domácej smart karanténe je po prechode cez hraničný priechod Berg od soboty 23. mája do 7:00 dnešného rána 84 osôb.

Podľa Ministerstva vnútra SR eKaranténa funguje bez výrazných problémov. Ako informovalo ministerstvo vo svojom profile na sociálnej sieti, ani policajti či programátori nehlásia žiadnu výraznú chybu.

„Vieme o konkrétnych problémoch, ktoré sa týkajú jednotlivcov,“ doplnil rezort. O spustení prechodu do eKarantény cez ďalšie hraničné priechody chcú informovať čoskoro.

Aplikáciu spustili iba pre hraničný priechod Berg

Aplikácia eKaranténa bola spustená v sobotu 23. mája večer od 19:00 len pre hraničný priechod Berg.

Dá sa však zatiaľ stiahnuť iba do mobilov s operačným systémom Android. Do iPhonu bude možné aplikáciu stiahnuť po jej schválení.

Čakanie na súhlas od Googlu

Podľa informačnej stránky korona.gov.sk, spustili domácu karanténu aj do času, kým príde súhlas od Google.

„Ľudia nemôžu viac čakať,“ uvádzajú tvorcovia aplikácie. V podmienkach, ktoré boli zverejnené na stránke, sa v tejto súvislosti zmenil jeden bod.

Znamená to, že cestovateľ podpíše navyše jedno vyhlásenie, čím zoberie na vedomie, že aplikácia zatiaľ nie je autorizovaná spoločnosťou Google a preberá preto na seba riziko s tým spojené. Vyhlásenie podpíše len v tom prípade, ak chce ísť do domácej karantény a nie do štátnej.