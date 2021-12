Cez Slovensko na európsky trh finančných technológií: Fintech Hub sa predstavil v Dubaji a oslavuje prvý rok

Na svetovej výstave EXPO v Dubaji sa včera predstavil slovenský Fintech Hub. Jedinečný projekt, ktorý ponúka mladým inovatívnym firmám pomoc pri vstupe na trh finančných technológií. Otvorenú platformu Fintech Hub založila Slovenská Fintech asociácia spolu so skupinou inovatívnych firiem na čele so spoločnosťami Mastercard a Vacuumlabs. Projekt ponúka poradenstvo i nezávislé testovacie prostredie pre mladé digitálne firmy a prepája ich s investormi. Jeho cieľom je zvyšovanie úrovne inovácií a konkurencieschopnosti digitálneho trhu na Slovensku a v strednej Európe.

Za prvý rok fungovania sa do Fintech Hubu prihlásilo 15 start-upov. Zo začiatku mali záujem o spoluprácu najmä slovenské a české firmy, Fintech Hub už ale pomáha aj začínajúcim spoločnostiam z ďalších európskych krajín, napríklad z Maďarska alebo Rumunska. Práve svetová výstava EXPO v Dubaji je tak príležitosťou, ako rozšíriť okruh záujemcov a pomôcť ďalším hráčom v expanzii na európsky trh.

„Sme radi, že sa nám darí oslovovať zaujímavé mladé firmy, ktoré majú potenciál zmeniť trh s finančnými technológiami. Vďaka Fintech Hubu je Slovensko vnímané ako ideálny štartovací trh pre firmy z tretích krajín. Chceme byť pomyselnou bránou do Európy a ponúknuť zahraničným inovátorom veľký potenciál pre expanziu na celoeurópsky trh,“ hovorí Juraj Králik, CEO Fintech Hubu.

Fintech Hub poskytuje začínajúcim firmám v oblasti finančných technológií pomoc s vývojom svojich produktov, mentoring a spoluprácu pri získavaní potrebných licencií. Zároveň vytvára unikátne testovacie prostredie, v ktorom môžu bezpečne skúšať nové aplikácie a riešenia. Vďaka spolupráci s najväčšími hráčmi na trhu majú start-upy možnosť testovať svoje produkty v úplne reálnom prostredí. V neposlednom rade Fintech Hub prepája mladé firmy s investormi.

„Vďaka Fintech Hubu majú nielen slovenské fintech spoločnosti šancu veľmi rýchlo prejsť úvodnými fázami svojej činnosti, ako sú napríklad plánovanie a technické testovanie nových produktov. Pomáhame im v tom, aby mohli čo najrýchlejšie poskytovať svoje služby a vďaka spolupráci s Národnou bankou Slovenska aj v tom, aby sa dostali čo najrýchlejšie do súladu so všetkými reguláciami,“ hovorí Viktor Gřešek, Business Development Manager spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.

Práve podpis Memoranda o spolupráci s Národnou bankou Slovenska sa stal ďalším z významných krokov v činnosti Fintech Hubu. Spolu so zástupcami centrálnej banky a ďalšími expertmi Fintech Hub usporiadal niekoľko praktických workshopov na aktuálne témy z oblasti bezpečnosti platieb na internete, zdaňovanie kryptomien alebo ochrany proti praniu špinavých peňazí.

Fintech Hub so sídlom v Bratislave založila skupina inovatívnych firiem na čele so spoločnosťami Mastercard, Vacuumlabs a Slovenskou Fintech asociáciou. Medzi jeho partnerov patria ďalšie technologické, právne a poradenské firmy. Spoločnou víziou je pomôcť so vznikom nových produktov a služieb, ktoré pomôžu používateľom v každodennom živote.

