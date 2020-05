Cez Slovensko sa bude presúvať vojenská technika spojencov, upozorňuje ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 1. do 7. júna 2020 sú cez územie SR plánované tri cestné presuny zahraničných spojeneckých ozbrojených síl. Konkrétne pôjde o presuny chorvátskych vojakov a techniky v dňoch 2. júna 2020 a 5. až 6. júna 2020 z Chorvátska do Poľska a z Poľska do Chorvátska v rámci rotácie so sprievodom Vojenskej polície.

Rezort obrany zdôrazňuje, že oba presuny boli schválené v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

V období od 1. do 7. júna 2020 sa uskutočnia tiež cestné presuny techniky Ozbrojených síl SR na trase Martin – Sučany a späť a Prešov – Poprad a späť.