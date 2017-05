Chalani ukázali ľudom, že hokej hrať vedia, hovorí Cíger po prehre s Nemeckom

KOLÍN NAD RÝNOM 11. mája (WebNoviny.sk) – Slovenskej hokejovej reprezentácii sa na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku za druhý deň nepodarilo zvládnuť ani druhé samostatné nájazdy, tréner Zdeno Cíger však bol v porovnaní s utorkom spokojnejší.

Dva rýchle góly

Jeho zverenci si na svoje konto pripísali štvrtý bod zo štyroch zápasov.

“Mužstvo ukázalo, že vie hrať hokej. Získalo trochu sebavedomia. Od záveru utorkového zápasu sme hrali disciplinovane a keď sme aj hrali v oslabení, tak to nebol náš faul, ale kvalitný herecký výkon nemeckého hráča, na ktorý rozhodca naletel. Škoda, že sa tým Nemci naštartovali a dali dva góly. Ak by sme to ustáli, v tretej tretine by sme dokázali uhrať lepší výsledok. Bol to dobrý zápas a chlapcom ďakujem za kvalitný výkon,“ povedal hlavný kouč národného tímu.

Kým v utorok v súboji s Dánmi sa od Slovákov čakal viac ako jeden bod, v stredu večer s domácim výberom je zisk bodu dobrý. Mohli však byť aj tri, tím SR viedol v zápase už 2:0.

“Chlapci robili, čo mohli, bola tam sila a sebavedomie. Povzbudzovali sa navzájom, aj keď sme dostali dva rýchle góly. Samozrejme, každý sa v takej situácii trochu zľakne, ale cítil som sa lepšie, keď som videl, že máme ďalšie šance. Som rád, že si chlapci viac veria,“ pokračoval Cíger.

Štyri zápasy za päť dní

Slovenská reprezentácia má za sebou štvrtý zápas za päť dní, čo je veľká záťaž na všetkých členov tímu. “Na štvrtok sme si naplánovali spoločnú večeru, ideme úplne mimo ľadu. Trochu si všetci potrebujeme oddýchnuť. A potom sa pripravovať na ďalší zápas,“ informoval hlavný kouč.

Výkon zo stredajšieho súboja proti Nemecku môže byť pre jeho zverencov povzbudením pred ďalšími súbojmi, v ktorých si zmerajú sily s Rusmi, Američanmi a Švédmi. “Chlapci si môžu viac veriť. Škoda, že to neprišlo skôr, ale taký je hokej. Chalani ukázali ľudom, že hokej hrať vedia. Vieme zabojovať a hrať na solídnej úrovni,“ dodal Cíger.