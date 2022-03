Channing Tatum svojím režisérskym debutom očaril Ameriku a prekvapil kritikov

Populárny americký herec sa prvýkrát v živote posadil na režisérsku stoličku a spolu so svojím kamarátom Reidom Carolinom naservíroval divákom príbeh o najlepšom priateľovi človeka, inšpirovaný skutočnosťou. V komédii s názvom PES si zároveň zahral aj hlavnú úlohu po boku belgického ovčiaka Lulu. Hoci kombinácia hereckého sexsymbolu a roztomilého psa by mohla naznačovať, že pôjde o jednoduchšiu filmovú zábavu, nie je to celkom tak…

„Keď v roku 2018 Channingovmu psovi Lulu diagnostikovali nevyliečiteľnú rakovinu, Channing ho vzal na výlet po pobreží Tichého oceánu, aby si spolu naposledy užili. Po Channingovom návrate sme sa rozhodli, že chceme natočiť road movie a vyrozprávať príbeh o mužovi a psovi, ktorí sa ocitli na konci dôležitej kapitoly svojho života a nevedomky si pomáhajú začať novú,“ hovorí režisér, scenárista a producent Reid Carolin, ktorý s Channingom na filme Pes spolupracoval. Na počesť hercovej skutočnej štvornohej kamarátky nesie aj pes vo filme meno Lulu.

Foto: Bontonfilm

Snímka rozpráva príbeh bývalého elitného vojaka Jacksona Briggsa (Channing Tatum), ktorý sa po nechcenej dovolenke v dôsledku zranenia pokúša dostať späť do armády. Najskôr však musí dokázať, že je hodný návratu, a tak od veliteľa jednotky dostáva jednu z najťažších úloh v celej svojej kariére. Má doviesť sučku belgického ovčiaka na pohreb jej bývalého psovoda. Z misie, ktorá sa Briggsovi zdala na prvý pohľad až príliš jednoduchá, sa stane poriadne tvrdý oriešok. Lulu (Britta, Zuza a Lana) je totiž ako neriadená strela, Briggsa ako svojho nového pána vôbec nerešpektuje a nemá úctu ani k jeho vlastnoručne zreštaurovanému, milovanému štvorkolesovému veteránu či takmer neexistujúcemu milostnému životu. Ako to dopadne, keď sa na spoločný road trip vyberie sebavedomý, ľahkovážny frajer a svojhlavá psia dáma, ktorí sa navzájom nemôžu vystáť? Dokážu ich spoločne prežité zážitky a vzájomné zistenie, že sú si vlastne v mnohom dosť podobní, napokon zblížiť?

Hoci je film Pes v prvom rade komédiou, nevyhýba sa ani vážnejším témam, ako posttraumatická stresová porucha či nepriama kritika armády. Nie je to len príbeh o osobitom pute medzi človekom a psom, ale aj príbeh o zraniteľnosti a o tom, ako sa naučiť žiť ďalej po tragédii a strate. „Pes vychádza z myšlienky, že jediná vec, ktorá je ťažšia ako bojovať, je vzdať sa. A jediná vec, pre ktorú sa oplatí vzdať, je láska,“ hovorí Reid Carolin.

Tento aspekt filmu bol pozitívne ocenený aj kritikou. „Je potešujúce vidieť, že to, čo mohlo byť jednorozmernou buddy komédiou, robí všetko pre to, aby sprostredkovalo vnútorné emócie oboch hlavných postáv,“ napísal o Psovi americký magazín Variety.

Podľa Davida Ehrlicha z portálu IndieWire, ktorý označujePsaako „roztomilú road movie o dvoch zranených vojakoch„, film „rozdelí divákov na dva tábory: Tí, ktorí s prekvapením zistia, že je skutočne dobrý, a tí, ktorí budú sklamaní, že nie je ohromujúco skvelý.„ Pozitívne sa o snímke vyjadril aj český recenzent Roman Freiberg, ktorý oceňuje jej myšlienkovú nadstavbu. Podľa neho si túto komédiu „vďaka po všetkých stránkach kvalitne zvládnutému remeslu môžu užiť aj ľudia, ktorí sa gýčovo dojímavým filmom o zvieratách väčšinou oblúkom vyhýbajú. Je to totiž ukážková feel good záležitosť, ktorá sa nepotrebuje divákom podlizovať.„

Foto: Bontonfilm

Režisérska prvotina Channinga Tatuma však nezaujala len filmových recenzentov, ale aj bežných divákov. V Spojených štátoch si počas premiérového víkendu vybojovala druhé miesto v návštevnosti – hneď za hviezdami nabitým akčným megahitom Uncharted – a za prvé štyri dni v amerických kinách zarobila 17,4 milióna dolárov, čím výrazne prekročila očakávania. Americkí diváci oslovení v prieskume CinemaScore udelili filmu priemernú známku A- (na stupnici od A+ po F), v prieskume PostTrak zase získal 82 % pozitívnych hodnotení s vysokým odporúčaním pre široké publikum vrátane detí.

Pes je okrem funkčného prepojenia humoru a silného príbehu výnimočný aj prácou so zvieratami. Hlavnú psiu hrdinku Lulu stvárnili až tri psy – Britta, Zuza a Lana. Tvorcovia totiž chceli na plátne komplexne zachytiť jej komplikovanú povahu. „Potrebovali sme taký psí švajčiarsky nožík, niekoľko psov v jednom,“ smeje sa Channing Tatum. Psy sa na prácu vo filme pripravovali v rámci špeciálneho dlhšieho výcviku, vďaka čomu mohli filmári pri natáčaní postupovať trochu iným spôsobom, ako je pri filmoch so zvieratami bežné. „Vo filmoch o psoch sa zviera zvyčajne objavuje prostredníctvom vloženého záberu. Mimo obrazu je tréner, ktorý psovi dáva pokyn, aby sa správal určitým spôsobom, a potom nasleduje strih. My sme však chceli zaradiť do filmu čo najviac širokých záberov, v ktorých pes už vie, čo má robiť, a môže s Channingom komunikovať komplexnejším spôsobom. Channing strávil so psami celé mesiace, čo nám umožnilo dosiahnuť úroveň autenticity, akú väčšina zvieracích filmov nemá,“ vysvetľuje Reid Carolin.

Foto: Bontonfilm

Slovenskí diváci sa o kvalitách tejto originálnej komédie budú môcť presvedčiť na vlastné oči už 10. marca 2022. Tvorcovia Channing Tatum a Reid Carolin majú pre všetkých potenciálnych návštevníkov kín sympatický odkaz: „Pes je pre nás hlboko osobný film, ale dúfame, že je to aj film s úprimným srdcom a humorom, vďaka ktorým si ho všetci diváci vychutnajú od začiatku do konca. Budeme radi, ak sa na túto filmovú cestu vydáte spolu s nami!“

