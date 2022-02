Chantal Smoleňáková – budúca zlatá olympionička?

Aktuálne Slovensko žije z obrovského úspechu Petry Vlhovej a z jej olympijského zlata získaného v Pekingu. My máme pre vás tip, aké meno by ste si mali zapamätať do budúcna a o pár rokov budeme možno oslavovať zlatú medailu s mladou lyžiarkou Chantal Smoleňákovou.

Januárový víkend 22. – 23. bol v znamení pretekov v predžiackych kategóriach, ktoré sa uskutočnili na Janovkách v Zuberci. Pretek bol zorganizovaný Zväzom slovenského lyžovania (ZSL), ktorý založili otcovia našich úspešných lyžiarov, Timotej Zuzula, Igor Vlha a Tomáš Žampa. Perfektná organizácia a výborne upravená trať bola zásluhou ZSL a lyžiarskeho klubu TJ Roháče Zuberec. Len 8 ročná Chantal Smoleňáková vyhrala 1. miesto práve na tomto preteku na Janovkách a stala sa tak majsterkou Slovenskej republiky predžiakov v obrovskom slalome mini.

Výhercovia Majstrovstva Slovenska v slalome a Chantal Smoleňáková na prvom mieste. Foto: Gradeta

Chantal sa doteraz zúčastňovala a vyhrávala preteky najmä v Poľsku, avšak vďaka ZSL môže súťažiť aj v rodnom Slovensku. Po úspešných pretekoch v Zuberci sa zúčastnila nasledujúci víkend aj na lyžiarskej súťaži Pohár Reksia. Ide o najväčšiu lyžiarsku súťaž pre deti v Poľsku, ktorá je súčasťou lyžiarskych podujatí FIS. Rok 2022 bol pre Pohár Reksia jubilejným 10. ročníkom, ktorý sa uskutočnil na svahu Siglany vo Wisle. Na štarte tento rok súťažilo až 400 mladých lyžiarov. Po získaní titulu Majsterky Slovenska zožala Chantal úspech aj na Pohári Reksia a tak isto vyhrala 1. miesto.

Chantal Smoleňáková na štarte súžaže Pohár Reksia. Foto: Gradeta

Po oboch úspešných výhrach sme mali možnosť opýtať sa Chantal na jej bezprostrednú reakciu a najbližšie ciele. Aj keď má len 8 rokov, veľmi sa teší z aktuálnych úspechov a súťaží na Slovensku pod záštitou ZSL. Sleduje kariéru Petry Vlhovej a jej cieľ je byť rovnako úspešná. Môžeme si teda zapamätať meno Chantal Smoleňáková a veríme, že o pár rokov budeme oslavovať olympijské zlato s rovnakým nadšením ako u Petry Vlhovej.

Chantal Smoleňáková s trofejami za prvé miesto na Majstrovstvách Slovenska a v súťaži Pohár Reksia. Foto: Gradeta

Informačný servis