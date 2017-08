Chaos na ministerstve školstva ohrozuje budúcnosť našich detí, tvrdí Remišová

BRATISLAVA 30. augusta (WebNoviny.sk) – To, že prezident Andrej Kiska poverí vedením rezortu školstva ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú, je veľmi zlý signál pre občanov a akademickú obec, tvrdí to poslankyňa NR SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) Veronika Remišová.

Situáciu treba urýchlene riešiť

Podľa Remišovej to „znamená, že SNS doteraz nebola schopná nájsť vhodného človeka, ktorý by mohol viesť ministerstvo a svedčí to o úplnej bezradnosti a odbornej vyprázdnenosti tejto strany. Je to o to závažnejšie, že je začiatok školského roka a potrebujeme, aby bol rezort stabilný s jasnou víziou a vedením“. Nedoriešený je aj škandál s eurofondmi na vedu a výskum, pripomína Remišová v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol Matúš Bystriansky z oddelenia komunikácie s médiami OĽANO.

Rektori univerzít aj odborníci sa podľa Remišovej „zhodujú, že situácia s eurofondmi na výskum je veľmi zlá a treba ju urýchlene riešiť. Sám Andrej Danko už pred mesiacom hovoril o zrušení výzvy na dlhodobý výskum. Napriek tomu výzva stále zrušená nebola a nikto z ministerstva nepovedal, ako plánuje situáciu riešiť. Hrozí, že pre bezvládie na ministerstve a neschopnosti SNS ponúknuť vhodného človeka na miesto ministra prídeme o milióny eur a ohrozíme potrebné reformy a pokazíme prácu výskumníkov na univerzitách a v podnikoch“.

Chaos ohrozuje budúcnosť

Remišová, podpredsedníčka výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport dodáva, že chaos na ministerstve školstva „ohrozuje budúcnosť našich detí a ide proti našim národným záujmom“.

Ako dnes informovali z Kancelárie prezidenta SR, prezident Andrej Kiska prijme vo štvrtok 31. augusta demisiu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana. Následne o 11:00 v Prezidentskom paláci určí ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú za členku vlády Slovenskej republiky, ktorá bude od 1. septembra dočasne spravovať rezort školstva, vedy, výskumu a športu.