Chaos a neschopnosť, skritizoval Sulík vládnutie Matoviča a načrtol štyri scenáre po páde vlády (foto)

Chaos, neschopnosť a hanba sú slová, ktoré najlepšie vystihujú vládnutie Igora Matoviča (OĽaNO). Povedal to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík vo svojom vystúpení v parlamente na mimoriadnej schôdzi k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde.

Schôdzu zvolal predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) na návrh dvadsiatich poslancov strany SaS a desiatich poslancov za Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). „Je to vláda Eduarda Hegera na papieri, v skutočnosti je to vláda Matoviča a Borisa Kollára,“ povedal Sulík.

Možné varianty

Vláde vytkol chaos, zlý návrh rozpočtu, nezvládnutie migračnej krízy a rokovania s lekármi, ako aj rezignovanie na boj proti korupcii.

Sulík načrtol možné varianty, ktoré môžu nastať po utorku 13. decembra, keď bude parlament hlasovať o vyslovení nedôvery. Tou najhoršou by podľa neho bolo, keby návrh neprešiel a vláda by ďalej pokračovala. V prípade vyslovenia nedôvery môžu podľa neho nastať štyri možnosti.

Prezidentka môže poveriť riadením štátu terajšiu vládu v súčasnom zložení, no bude v demisii, to znamená, že niektoré dôležité rozhodnutia bude musieť odsúhlasiť prezidentka. „Už aj to by bolo lepšie ako dnes. Alebo sa môže nájsť nová 76-ka a treťou možnosťou je, že súčasná vláda prejde rekonštrukciou. Viem si predstaviť, že po zmysluplnej rekonštrukcii vlády dáme hlasy na to, aby takejto vláde bola vyslovená dôvera v NR SR,“ povedal Sulík.

SaS sa určite do vlády nevráti

Štvrtou alternatívou je úradnícka vláda, z ktorej podľa neho časť koalície robí strašiaka. „Ja si myslím, že keby pani prezidentka menovala vládu, ktorá bude zložená z Káčerov a Hirmanov, tak je to prijateľné riešenie a určite lepšie, ako to, čo tu máme teraz,“ vyhlásil Sulík.

Zároveň zdôraznil, že SaS sa už určite do vlády nevráti a celý ich poslanecký klub bude jednotne hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Predčasné voľby už Sulíkovi teraz podľa jeho slov nedávajú veľký zmysel. „Keby boli predčasné voľby, tak by sa konali koncom septembra 2023, čiže je úplne zbytočné skracovať volebné obdobie o tri – štyri mesiace,“ podotkol.

Šéf liberálov v parlamente povedal, že po voľbách v roku 2020 Igorovi Matovičovi úprimne fandil, presviedčal ho, že má na to, aby sa stal premiérom a ich prvé stretnutie po voľbách sa skončilo objatím. Matovič však zakrátko narobil toľko konfliktov, že musel odstúpiť.

Prečo odišli z koalície?

Sulík tvrdí, že poctivo ignoroval všetky jeho osobné útoky a urážky a snažil sa vzťah s ním urovnať, no keď koalícia prelomila prezidentkino veto pri rodinnom balíčku, liberáli pochopili, že už nebudú vedieť „zabrániť najhorším veciam“, napriek tomu budú za ne spoluzodpovední. Preto z vlády odišli.

„My v SaS sme boli jedinou skutočnou oponentúrou Igorovi Matovičovi, ktorý prichádzal s takými nápadmi, že veľakrát sme sa len chytali za hlavu. Avšak fašisti zabezpečia, že prejde ľubovoľná hlúposť, napríklad zdaňovanie dôchodkov pri jednorazovom výbere,“ poukázal šéf SaS.

Tvrdí, že ako konštruktívna opozícia podporili desiatky vládnych návrhov. Odkedy odišli z vlády, krajina sa podľa Sulíkových slov utápa v chaose.

Boj proti korupcii

„Rozpočet prišiel do NR SR na poslednú chvíľu, je v ňom bianko šek pre ministra financií, budeme mať takmer tisíc úradníkov navyše a k tomu navyše budeme mať rozpočet bez výdavkových limitov. Mestá a obce prišli o stovky miliónov eur,“ skritizoval Sulík.

Vláde vyčíta aj rezignovanie na boj proti korupcii. Dve vtedajšie poslankyne OĽaNO a celý klub Sme rodina nehlasoval za vydanie Roberta Fica na trestné stíhanie a doteraz nie je pre odmietavý postoj hnutia Sme rodina zrušený ani sporný paragraf 363, upozornil Sulík.

Podľa neho OĽaNO nechce „naštvať koaličného partnera“, Sme rodina zas na oplátku „hlasuje za každú atómovku Igora Matoviča“. Vláde vytkol aj migračnú krízu, ktorá je podľa neho manažérskym zlyhaním ministra vnútra.

Porušovanie rokovacieho poriadku

Koalícia podľa neho necháva veci „vyhniť“, odsúva ich a nakoniec pod veľkým tlakom prijíma nejaké riešenia. Takto to podľa neho bolo napríklad pri rokovaní s lekárskymi odbormi.

„Vyhnitie nepomohlo, naopak sa stala z toho dráma, a to len preto, že minister financií rok ignoroval požiadavky lekárskych odborov. Už keď bola situácia dramatická, tak lekárske odbory to využili na konanie, ktoré sa dá nazvať aj vydieraním,“ vyhlásil Sulík.

Záver rokovania bol podľa neho skôr kapituláciou, a nie dohodou. Podľa Sulíka sa v parlamente opakovane porušuje rokovací poriadok, materiály sa nosia na rokovanie pod pazuchou, neprechádzajú potrebným procesom a masívne sa nadužíva skrátené legislatívne konanie. Igorovi Matovičovi a Borisovi Kollárovi vytkol, že nemajú potrebné vzdelanie.

„Matovič a Kollár sa prebíjali životom, každý z nich bezpochyby úspešne, ale chýba im kultúra vzdelania a rešpekt pred pravidlami. Zákony na pomoc ľuďom sa prijímajú ako niekde v Bangladéši,“ vyhlásil Sulík.

Neschopnosť kompromisu je podľa neho tiež črta, ktorá charakterizuje túto vládu. Hovoril aj o zneužívaní funkcie ministra financií na osobnú pomstu a osobné vojny. Igor Matovič podľa neho vzkriesil Smer-SD z klinickej smrti a je dôvodom toho, prečo preferencie tejto opozičnej strany rastú. „Ak by sme nič neurobili, tak to bude pokračovať a Robert Fico vyhrá voľby,“ skonštatoval Sulík.