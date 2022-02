Chára možno vyrovná rekord Cheliosa, slovenský obranca má na konte 1650 štartov

Slovenský obranca Zdeno Chára možno už v noci z utorka na stredu vyrovná rekord zámorskej hokejovej NHL v počte zápasov obrancov, ktorý s 1651 duelmi drží Američan Chris Chelios.

Aktuálne 44-ročný slovenský bek z tímu New York Islanders má na svojom konte 1650 štartov a americkú legendu môže vyrovnať v súboji na ľade nováčika súťaže Seattlu Kraken.

Chára má na konte 673 bodov

A osamostatniť sa na čele môže slovenský obranca vo štvrtok v súboji Islanders proti San Jose Sharks. Zdeno Chára je v NHL dlhodobo lídrom a predtým, ako vyrovná rekord Cheliosa, sa odmietol na túto tému vyjadriť ako prejav úcty voči legende.

Chára v aktuálnej sezóne za „ostrovanov“ v 42 dueloch zaznamenal sedem asistencií, v profilige má na konte už 673 bodov (207+466). Trenčiansky rodák v NHL hral okrem Islanders aj za Ottawu Senators, Boston Bruins a Washington Capitals. V roku 2009 ho vyhlásili za najlepšieho obrancu súťaže a získal Norrisovu trofej, o dva roky neskôr ako kapitán priviedol Boston k Stanleyho poháru.

Cheliosovi nevadí prekonanie jeho rekordu

„Je pozoruhodné, najmä u chlapa jeho veľkosti, ako dlho to vydržal a aký bol efektívny počas jeho kariéry. Viackrát som sa so Zdenom stretol a zhováral sa s ním, je to skvelý chlapík. Netvrdím, že som úplne šťastný, no v jeho prípade mi nevadí, že on prekoná môj rekord. Blahoželám mu, skvelý výkon,“ uviedol na oficiálnom webe NHL Chelios, ktorý v druhej polovici januára oslávil okrúhlu šesťdesiatku.

Priznal tiež, že príliš nepremýšľal nad tým, že o rekord môže prísť. „Keď mi o tom niekto hovoril, príliš som nevenoval pozornosť tomu, že sa približuje. Ale rekordy sú tu na to, aby sa prekonávali, že? Stále budem rekordérom medzi Američanmi a aj to je výborné,“ poznamenal člen Siene slávy NHL.