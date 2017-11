Chára o budúcnosti v Bostone, prehovoril aj o situácii Cehlárika

BOSTON 12. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Zdeno Chára má už 40 rokov, no stále patrí medzi najvyťaženejších hráčov Bostonu Bruins v severoamerickej NHL.

V aktuálnom ročníku odohral dosiaľ všetkých 16 stretnutí, na jeho konci mu však vyprší súčasný kontrakt s Bruins. „Najdôležitejšie pre mňa je, aby som odohral v zdraví túto sezónu, potom sa uvidí. Rozprávali sme sa už o predĺžení spolupráce, ale všetko je na začiatku,“ povedal Chára pre denník Šport.

Chára ako kapitán

„Medveďom“ patrí po šestnástich odohraných zápasoch so ziskom 16 bodov až 14. pozícia v 16-člennej tabuľke Východnej konferencie, v Atlantickej divízii sú na šiestom mieste. V ostatných troch zápasoch neuspeli. „Pomalými krokmi sa zlepšujeme. Výborné zápasy striedame so slabšími. To je však dôsledok aj toho, že máme veľa mladých hráčov, ktorí potrebujú nabrať skúsenosti. Dúfam, že budeme napokon v takej pozícii, aby sme sa dostali do play-off,“ uviedol vysoký bek.

Chára prišiel do Bostonu pred sezónou 2006/2007 z Ottawy Senators a o štyri roky neskôr zdvihol nad hlavu ako kapitán Stanleyho pohár. Odchovanec Dukly Trenčín odohral v NHL už dovedna 1513 zápasov, v ktorých získal 668 bodov. V roku 2012 bol kapitánom slovenskej hokejovej reprezentácie pri zisku strieborných medailí na majstrovstvách sveta. Rovnakú medailu získal i na svetovom šampionáte v roku 2000.

S Cehlárikom počítajú

V organizácii Bruins pôsobí aj iný Slovák – Peter Cehlárik. Dvadsaťdvaročný útočník je momentálne v záložnom tíme Providence v nižšej AHL. Boston ho počas sezóny na chvíľu povolal do profiligy, no neabsolvoval ani jeden duel a putoval späť na farmu, kde pre zdravotné problémy odohral dosiaľ 5 zápasov so ziskom 6 bodov (3+3).

Premiéru v NHL absolvoval v ostatnej sezóne, keď za Boston odohral 11 stretnutí, v ktorých získal dve asistencie. „Peťa pribrzdili zranenia, ktoré sa mu obnovili. Teraz sa dáva dokopy. Myslím si, že keď sa stopercente uzdraví, tak dostane šancu. V klube s ním počítajú,“ zavŕšil Chára.