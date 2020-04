Chára prezradil, s ktorým spoluhráčom nechce byť v karanténe. Pastrňák by ho však privítal

V hokejovom Bostone zvládajú krízu spojenú s koronavírusom v dobrej nálade. Dôkazom je aj špásovanie slovenského obrancu a kapitána „medveďov“ Zdena Cháru na účet fínskeho brankára Tuukku Raska. Chára s úsmevom povedal, že s Raskom by nechcel ísť do spoločnej karantény a podal aj vysvetlenie.

„Musím povedať, že spôsob, akým prdí, nie je v poriadku. Príšerne to zapácha. On má rád kuracie krídelká. A keď ich doje a ja sedím za ním v autobuse… Veľmi sa vtedy musím ovládať,“ prezradil Chára o Raskovi, cituje ho oficiálny portál Bostonu Bruins.

„Určite to nie sú vety, ktoré by ste očakávali na webovej prezentácii Bostonu. Ako však povedal Zdeno Chára, žijeme v divných časoch,“ doplnili na vysvetlenie na bostonbruins.com.

Chára sa zúčastnil na videokonferencii s troma ďalšími hokejistami z Atlantickej divízie Východnej konferencie NHL. Jeho spoločníkmi vo videohovoroch boli útočníci John Tavares z Toronta Maple Leafs, Dylan Larkin z Detroitu Red Wings a Brady Tkachuk z Ottawy Senators.

Chára najprv odpovedal na otázku, s kým zo svojich spoluhráčov by chcel byť v karanténe. „Boli by to Charlie Coyle a Kevan Miller pre ich schopnosti hovoriť o čomkoľvek. Dokážu sa vyjadriť k akejkoľvek téme,“ vysvetlil Chára.

Svojmu kapitánovi sa snažil v inej debate na instagrame oponovať o 19 rokov mladší český spoluhráč David Pastrňák. Najlepší strelec Bruins aj celej NHL v tejto dosiaľ nedokončenej sezóne podotkol, že on by chcel byť v Raskom v karanténe. „Milujem kuracie krídelká rovnako ako on. A navyše on má doma saunu, takže sa tam dá po tréningu poriadne spotiť. Áno, jeho prdy sú dosť zlé, ale myslím si, že by som to vedel vydržať. Na tréningu by som sa snažil korčuľovať ďalej od neho,“ zareagoval 48-gólový líder strelcov v tejto sezóne NHL.