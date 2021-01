Chára priznal, že sa o zmene klubu radil aj s Bradym. S Washingtonom chce zabojovať o Stanleyho pohár

Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa rozhodol pre podpis zmluvy s klubom zámorskej NHL Washington Capitals, pretože v hlavnom meste USA by mal dostať väčší priestor ako v jeho doterajšom pôsobisku.

Štyridsaťtriročný Chára strávil ostatných štrnásť sezón v konkurenčnom tíme Boston Bruins a v rozhovore pre oficiálny web profiligy priznal, že pri rozhodovaní o svoje budúcnosti sa radil aj s hrajúcou legendou zámorskej súťaže v americkom futbale NFL Tomom Bradym.

„Pred niekoľkými dňami ozvali Capitals, že majú záujem. A ja som si uvedomil, že je to príležitosť, ktorú by som nechcel dať ujsť. Je to dobrý výber pre mňa aj pre moju rodinu,“ prezradil Chára v rozhovore pre NHL.com a pokračoval: „Na voľnom trhu sa udialo množstvo vecí, veľa trejdov. Dlho nebolo jasné, čo pre mňa bude najlepšie rozhodnutie. V Bostone ku mne boli veľmi otvorení. Mali sme množstvo rozhovorov o tom, akú úlohu by som chcel, ak by som sa do tímu vrátil. Rešpektujem rozhodnutie Bruins a želám im len to najlepšie. Ja som hlavne rád, že môžem pokračovať. v každom prípade to však je pre mňa nová možnosť a nová výzva.“

Na drese bude chýbať kapitánske céčko

Elitný zadák už absolvoval aj rozhovor s koučom Capitals Petrom Laviolettom.

„Je mi jasné, že tu nemám nič garantované. Moja kariéra trvá už viac ako 20 rokov. Hra aj pravidlá sa zmenili, ale vždy som sa mohol spoľahnúť na svoju fyzičku. Milujem hokej a som nadšený, že ho môžem naďalej hrať,“ myslí si Chára.

Vo Washington nebude nosiť na drese kapitánske „céčko“, ktoré mal počas celého pôsobenia v Bostone. Kapitánom Caps zostáva naďalej ostrostrelec Alexander Ovečkin.

„Vždy keď nastupujete proti takémuto hráčovi, musíte byť naozaj v strehu. Je to extrémne talentovaný strelec a budúci člen Siene slávy. Je mi jasné, že je to Alexov (Ovečkinov) a Petrov (Laviolettov) tím. Ja im budem chcieť čo najviac pomôcť,“ poznamenal slovenský obranca.

Chára chce zabojovať o Stanleyho pohár

Jeho zmluva s Washingtonom je na jednu sezónu v hodnote 795-tisíc USD. Chára priviedol Boston Bruins k zisku Stanleyho pohára v ročníku 2010/2011 a s Washingtonom by chcel o túto trofej zabojovať v najbližšom ročníku.

„Rád by som to ešte skúsil. Nechcem mať v budúcnosti výčitky, že som sa o to nesnažil,“ doplnil Chára na webe NHL.

Boston ostane v jeho srdci

Držiteľ Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu súťaže z roku 2009 v sebe stále cíti iskru.

„Stále mám v sebe benzín a motiváciu ukázať, že dokážem hrať na vysokej úrovni. Mnohé odpovede zistíme počas tréningového kempu, ale na svoju defenzívnu hru som bol vždy pyšný. Určite môžem uplatniť svoju výšku a dosah v potrebných oblastiach. Proti Capitals bolo vždy zložité hrať, ale teraz bude radosť zahrať si s nimi,“ povedal Chára.

Boston však stále zostáva v srdci slovenského hokejistu. „Je to môj domov, máme tam veľa priateľov. Aj všetkým fanúšikom chcem poďakovať za podporu,“ prezradil. Proti svojmu bývalému klubu nastúpi v základnej časti sezóny 2020/2021 až osemkrát, obe mužstvá sa totiž nachádzajú v rovnakej divízii.

„Určite to bude zvláštne. Ale na to, aké z toho budem mať pocity, si ešte musíme počkať,“ dodal Chára.

Stretne sa aj s Pánikom a Fehérvárym

Vo Washingtone sa stretne so slovenským útočníkom Richardom Pánikom a možno aj mladým obrancom Martinom Fehérvárym. Obaja sú súčasťou organizácie Capitals.

Pánik má z klubom jednocestnú zmluvu do leta 2023, talentovaný Fehérváry nováčikovský kontrakt tiež do konca sezóny 2022/2023.