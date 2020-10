Chára sa s Bostonom zatiaľ nedohodol. Vedieme rozhovory o všetkom, vravel Sweeney

Už len tri dni zostávajú do chvíle, keď sa z hráčov bez aktuálne platnej zmluvy v NHL stanú neobmedzení voľní agenti. Je to aj prípad 43-ročného kapitána tímu Boston Bruins Zdena Cháru, ktorý sa so svojím dlhoročným zamestnávateľom zatiaľ nedohodol na ďalšom kontrakte.

Sweeney si zachováva skôr rezervovaný postoj

Dosiaľ posledný kontrakt (ročný za 2 mil. USD), mu vypršal po skončení uplynulej sezóny a generálny manažér organizácie „medveďov“ Don Sweeney v súvislosti s Chárom zachováva skôr rezervovaný postoj.

„Stretli sme sa so Zdenom a mali sme rozhovory. A povedať môžem zatiaľ len toľko, že v nich budeme aj ďalej pokračovať,“ uviedol Don Sweeney, cituje ho portál NHL.

Sweeney zároveň naznačil, že vo svojom pohľade na budúcnosť budú musieť ešte obrúsiť komunikačné hrany. „Ak sa chcete posunúť dopredu, potrebujete mať rovnaký názor na veci. Vieme, na čom sme a budem sa ďalej rozprávať s ním aj jeho agentom Mattom Keatorom.“

Sweeney nechcel konkretizovať, či sa bavili aj o konkrétnej role Cháru v tíme v budúcnosti. „Viedli sme rozsiahle diskusie o všetkom,“ diplomaticky doplnil Sweeney.

Krug si uvedomuje svoju hodnotu

Najstarší hráč NHL Chára má za sebou 14 sezón v drese Bostonu a v roku 2011 tento tím ako kapitán doviedol k zisku Stanley Cupu. Boston s Chárom si zahral vo finále bojov o najprestížnejšiu klubovú hokejovú trofej aj v rokoch 2013 a 2019.

V uplynulej sezóne rodák z Trenčína nazbieral 14 bodov za 5 gólov a 9 asistencií a na ľade napriek svojmu pokročilému veku v priemere strávil 21:01 min. Jeho dôležitosť sa síce oproti minulosti znížila, ale stále patril medzi najviac nasadzovaných hráčov počas oslabení. Sweeney ho v po sezónnom hodnotení nazval „veľmi dôležitým lídrom pre náš klub“.

V podobnej situácii ako Chára je v Bostone aj jeho kolega z obrany Torey Krug. S tým rozdielom, že Krug má 29 rokov a cíti, že si zaslúži lukratívnejšiu zmluvu, než akú mu ponúkajú. Ak sa nedohodne v blízkom čase, 9. októbra sa stane neobmedzeným voľným agentom a bude môcť po ňom siahnuť ktorýkoľvek iný klub.

„V našich rozhovoroch sme nedospeli k žiadnemu pokroku. V jeho prípade zvažujeme aj možnosť, že ho necháme otestovať trh a vrátil by sa na súčasné miesto,“ potvrdil Sweeney. „Toto je stále môj čas a uvedomujem si svoju hodnotu. A musím to čo najlepšie využiť vo svoj prospech,“ myslí si Krug.