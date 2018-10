Chára si v NHL zahral proti McDavidovi, jeho kvality však vyzdvihol

BOSTON 12. októbra (WebNoviny.sk) – Niet pochýb o tom, že mladý kanadský útočník Connor McDavid je megahviezdou svetového hokeja.

Talentovaný mladík

V zámorskej NHL jeho Edmonton prehral vo štvrtok na ľade Bostonu 1:4, kapitán McDavid strelil jediný gól Oilers. Kvality 21-ročného centra vyzdvihol aj slovenský kapitán Bruins Zdeno Chára.

„Myslím si, že je natoľko talentovaný, že by sa v NHL bez problémov presadil už ako šestnásťročný. Aj v takom veku by nazbieral aspoň 80 kanadských bodov,“ cituje Cháru portál Yahoo.

McDavid má za sebou už tri sezóny v NHL, ostatné dve boli v jeho prípade stobodové. V uplynulom ročníku nazbieral 108 bodov, rok predtým dosiahol rovnú stovku.

Hrať s ním bola česť

Štyridsaťjedenročného Cháru baví nastupovať proti mladíkom napriek priepastnému vekovému rozdielu. „Celá súťaž sa omladzuje, no ja nehľadím na roky a neporovnávam hráčov v tomto hľadisku. Všetko je len o tom, čo dokážete na ľade. Uvedomujem si svoj vek, no som aj pyšný, že stále mám na to, aby som hral na tejto úrovni,“ poznamenal slovenský obranca pre NBCSports.

Možnosť hrať proti McDavidovi berie Chára ako česť. „Nie každý má tu príležitosť. Je to veľká výzva, je to podobné ako s Ovečkinom či Crosbym, v minulosti aj s Gretzkým či Lemieuxom,“ doplnil kapitán vicemajstrov sveta z Helsínk 2012.