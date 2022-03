Chára takmer strelil prvý gól v sezóne, po dvadsiaty prvý raz mu však pri mene svieti dvojciferný počet bodov (video)

Do konca prvej tretiny súboja NHL Boston Bruins – New York Islanders (6:3) chýbalo ani nie 15 sekúnd, keď sa po dvoch góloch domácich prvýkrát podarilo skórovať aj hosťom. Strela Zdena Cháru od modrej čiary sa odrazila od konštrukcie domácej bránky a Brock Nelson dostal puk bekhendom za chrbát Linusa Ullmarka.

Zatiaľ čo Nelson sa dostal na hranicu 30 strelených gólov v sezóne, Chára si pripísal desiatu asistenciu. Na prvý gól v tomto súťažnom ročníku stále čaká, hoci ho mohol symbolicky streliť tímu, v ktorého drese odohral 14 sezón a ako kapitán aj zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár.

Chára musí skórovať ešte raz

Aj tak dosiahol 45-ročný Chára pozoruhodný štatistický moment. Po dvadsiaty prvý raz v kariére zažil sezónu, v ktorej pri jeho mene svieti dvojciferný počet bodov. Prvýkrát sa mu to podarilo rovnako v drese New York Islanders ešte na prelome storočí v ročníku 1999/2000. Vtedy si v 65 zápasoch pripísal 11 bodov, teraz ich má zatiaľ 10 v 54 dueloch.

Ak sa Chárovi podarí do konca sezóny aj skórovať, jeho trénera Barryho Trotza to údajne natoľko poteší, že bude ochotný porušiť súťažné pravidlá.

„Keď Zdeno strelí gól, pošlem každého hráča z lavičky na ľad. Prijmeme tie dve trestné minúty,“ povedal Barry Trotz ešte po predchádzajúcom víťaznom zápase proti Detroitu (5:2), cituje ho špecializovaný web slovaknhl.sk. Aj vtedy bol vyše dvojmetrový obor na korčuliach blízko k streleniu gól, ale napokon mu to tam nepadlo.

Potreboval ešte jednu strelu

Chára dosiaľ skóroval v každej zo svojich predchádzajúcich 23 sezón v NHL s výnimkou tej prvej 1997/1998. Vtedy však ako nováčik v drese Islanders odohral len 25 zápasov a pripísal si jedinú asistenciu.

„Mohli ste vidieť, ako reagovala lavička. Nakoniec to tam nepadlo. Bol blízko a ak by mal ešte jednu strelu, tak by to tam určite dal,“ dodal Trotz ešte po súboji s Detroitom.

Prebehol už aj Cheliosa

Chárovi aktuálne patrí 29. priečka v historickom rebríčku produktivity obrancov v NHL. Na konte má 676 bodov a už len jeden mu chýba na vyrovnanie Američana Kevina Hatchera. Za Slovákom na 30. mieste je stále aktívny Švéd Erik Karlsson, ktorý za Chárom zaostáva o 20 bodov.

Trenčiansky rodák je zároveň lídrom historického poradia obrancov v počte odohraných zápasov v základnej časti NHL. Jeho aktuálnych 1662 duelov je o 11 viac ako u americkej legendy Chrisa Cheliosa.