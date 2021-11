Chára v počte zápasov prekonal Murphyho, pred ním sú z obrancov len Chelios a Stevens (video)

Zdeno Chára sa dočkal bodového zápisu aj vo svojej dvadsiatej štvrtej sezóne v zámorskej hokejovej profilige. Osem zápasov trvalo 44-ročnému obrancovi, kým si pripísal prvú asistenciu po návrate do dresu New York Islanders po 20 rokoch.

Na ľade Montrealu jeho tím vyhral 6:2 a Chára v 33. minúte prispel ku gólu Brockovi Nelsonovi. Jeho strela od modrej čiary sa odrazila od brankára domácich na hokejku Nelsona a ten pohodlne zvýšil na priebežných 3:0.

Chára môže prekonať dve legendy

Najstarší a najvyšší muž NHL mal vo štvrtok dôvod ešte na jednu štatistickú oslavu. Trenčiansky rodák, ktorý v marci oslávi 45 rokov, odohral 1616. zápas v základnej časti NHL, čím o jeden duel prekonal Kanaďana Larryho Murphyho a v historickom poradí dlhovekosti obrancov sa dostal už na tretie miesto.

Pred Chárom sú už len najväčšie defenzívne legendy profiligy Američan Chris Chelios a Kanadan Scott Stevens. Prvý má na konte 1651 zápasov a druhý 1635, a ak Chárovi vydržia zdravie a entuziazmus, môže oboch prekonať ešte v aktuálnom súťažnom ročníku.

Hlavnou hviezdou duelu bol Nelson

Chára proti Montrealu odohral 21 minút a 8 sekúnd a bol vôbec najvyťaženejší obranca hostí. Dve a štvrť minúty absolvoval aj v oslabení a celkovo mal okrem asistencie na konte aj tri strely na bránku, dva bloky a dva plusové body. Rovnako prvé dva body v drese Islanders si za asistencie pripísal útočník Zach Parise, ale hlavnou hviezdou duelu v Montreale bol Brock Nelson.

Tridsaťročný center až štyrikrát skóroval, čo sa mu stalo v kariére po prvý raz. „Zároveň dosiahol tretí hetrik a prvý od februára 2018. Štyri góly v tíme New York Islanders predtým naposledy strelil Kyle Okposo 16. januára 2016,“ upozornil oficiálny web NHL.

„Je vždy príjemné zažiť takýto výnimočný večer, ale celá naša lajna hrala veľmi dobre. Prvému gólu predchádzala neuveriteľná prihrávka bekhendom od Kyla Palmieriho a pár výborných momentov pri mojich góloch ukázal aj Anthony Beauvillier. Je skvelé, keď sa práve váš útok takto výrazne podieľa na víťazstve,“ skonštatoval Brock Nelson.

Počas jedného zápasu štyri góly

Štvrtková noc v NHL priniesla ešte jedného štvorgólového strelca, a to v súboji Boston – Detroit (5:1). Patrice Bergeron dosiahol vôbec prvé štyri góly v tejto sezóne, na všetky mu prihral Brad Marchand.

Skúsený 36-ročný Bergeron predviedol aj 16 víťazných buly s úspešnosťou 84 percent a na konci mal aj plusový bod. Bergeron po druhý raz v kariére dosiahol v jednom zápase štyri góly. Cenenú premiéru mal 6. januára 2018 v zápase proti Caroline.

„Som v tejto súťaži dosť dlho na to, aby som vedel, že góly raz prídu,“ uviedol Patrice Bergeron, ktorý mal predtým v siedmich zápasoch v tejto sezóne na konte iba tri asistencie. „Moja hra nie je len o strieľaní gólov. Vždy je potrebné zachovať si správne herné návyky a robiť všetko pre úspech tímu. Ak všetky detaily do seba zapadnú, premietne sa to do výsledku v zápase,“ skonštatoval Bergeron.

Iba jeden hráč v histórii tímu Boston Bruins strelil štyri góly v jednom zápase v staršom veku ako Bergeron. Bol ním Johnny Bucyk a to dokonca dvakráť. Najprv v roku 1973 vo veku 37 rokov a 251 dní a o rok neskôr vo veku 38 rokov a 238 dní.