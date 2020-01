Chára začal štvrtú dekádu v NHL, Černák s asistenciou a víťazstvom nad Tatarom (video)

Päť slovenských hokejistov si zahralo v dvanástich zápasoch NHL v druhý deň roka 2020. Jediný Erik Černák sa zapísal do tabuľky produktivity. Jeho Tampa Bay vyhrala na ľade Montrealu 2:1 a Černák asistoval pri prvom góle hostí.

Mladý slovenský obranca zaznamenal štvrtú asistenciu a šiesty bod v aktuálnej sezóne. Černák už po 40 sekundách zápasu vystrelil švihom od modrej čiary a jeho pokus tečoval do bránky súpera Anthony Cirelli. Celkovo odohral 21:01 min a blysol sa aj štyrmi bodyčekmi a štyrmi zablokovanými strelami.

V drese domácich nastúpil Tomáš Tatar, ale najproduktívnejší Slovák v NHL nebodoval v druhom zápase po sebe. Počas 20:21 min predviedol dve strely, štyri bodyčeky a na konci mal mínusový bod.

Vasilevskij s 38 zákrokmi

Hokejisti Tampy Bay zvíťazili po piaty raz v neprerušenej sérii, kým hráči Montrealu utrpeli štvrtú prehru v rade. Lightning vyhrali trinástykrát za sebou proti súperovi z Atlantickej divízie aj vďaka 38 zásahom ruského brankára Andreja Vasilevského.

„Je ľahšie čeliť 30-40 strelám súpera ako desiatim. Cítil som sa veľmi dobre, spoluhráči výborne blokovali strely a boli solídni na modrej čiare. Celkovo sme odviedli dobrú robotu,“ uviedol Andrej Vasilevskij na oficiálnom webe NHL. „Odohrali sme veľmi dobrý zápas, pre zisk dvoch bodov sme urobili všetko,“ sumarizoval brankár Montreal Carey Price, ktorý si pripísal 21 zákrokov.

„Veľmi by som si želal priaznivý výsledok na konci tohto zápasu, lebo sme boli lepším tímom. Bola by to odmena pre hráčov za tvrdú robotu, ktorú odviedli,“ trpko skonštatoval Claude Julien z lavičky Montrealu.

Marinčin s dvoma pluskami

Toronto zvíťazilo na ľade Winnipegu 6:3 aj zásluhou slovenského obrancu Martina Marinčina. Košický rodák odohral tretí duel od svojho návratu do zostavy Maple Leafs v tejto sezóne, počas 18:14 min, raz vystrelil, tri strely súpera zablokoval a na konci mal dva plusové body.

Dosiaľ nevýrazné mužstvo pod vedením nového trénera Brandona Keefeho ožilo a pripísalo si ôsme víťazstvo z ostatných deviatich zápasov. Vo všetkých deviatich bodovalo. Hostí potiahli švédsky útočník William Nylander s tromi bodmi (2+1) a dánsky brankár Frederik Andersen so 45 zákrokmi.

Nylander má osem gólov a päť asistencií v posledných siedmich zápasoch. „Najmä v tretej tretine sme odviedli dobrú prácu. Boli sme ostrí vpredu a dôslední vzadu. Súper mal veľa striel, ale neboli nebezpečné,“ glosoval Frederik Andersen.

Brankár Halák nechytal

Boston Bruins doma prehral s Columbusom 1:2 po predĺžení. Kapitán „medveďov“ Zdeno Chára odohral 17:14 min s výkazom 1 strela, 1 „hit“, 2 trestné minúty, Jaroslav Halák nechytal.

Čoskoro 43-ročný Chára sa stal dvanástym hráčom histórie NHL, ktorý si zahral v tejto súťaži v štyroch rôznych dekádach. Začal ešte v 90. rokoch 20. storočia ako hráč New Yorku Islanders, polovicu prvej dekády nového tisícročia absolvoval v drese Ottawy a potom od sezóny 2006/2007 presídlil do Bostonu.

Aktuálne začal štvrté desaťročie svojho pôsobenia v slávnej profilige. Rovnakého honoru sa dočkali aj útočníci San Jose Patrick Marleau a Joe Thornton. Stali sa trinástym a štrnástym hráčom so vstupom do štvrtého desaťročia v NHL.

Pastrňák je už 30-gólový

O víťazstve Blue Jackets nad Sharks rozhodol v 52. sekunde predĺženia Pierre-Luc Dubois, hráči Columbusu natiahli sériu s minimálne bodom na konte na 12 zápasov.

Český útočník David Pastrňák ako prvý hráč v tejto sezóne pokoril hranicu 30 gólov a je na čele tabuľky kanonierov NHL. Dvadsadťtriročný rodák z Havířova má trojgólový náskok pred Austonom Matthewsom z Toronta. V kanadskom bodovaní je Pastrňák so 60 bodmi na štvrtom mieste, štyri body za lídrom Connorom McDavidom z Edmontonu.

„Je to frustrujúce, lebo v tejto sezóne sme prehrali už dosť zápasov v predĺžení a zostalo to v našich hlavách. Veľmi sme chceli vyhrať, ale chýbalo nám zdravé sebavedomie. Nepočínali sme si dostatočne dobre,“ komentoval Pastrňák.

Ottawa s Jarošom doma prehrala

Ottawa doma prehrala s Floridou 3:6 a nezabránil tomu ani Christián Jaroš. Obranca Senators odohral 15:22 min s bilanciou 1 „hit“, 1 zablokovaná strela. Jaroš odohral štvrtý zápas v tejto sezóne NHL a tretí za sebou, ale on a jeho spoluhráči si neustrážili druhú tretinu. Prehrali ju 0:4 a hráči Floridy dosiahli šieste víťazstvo v posledných ôsmich zápasoch.

Ruský útočník Jevgenin Dadonov sa zaskvel tromi bodmi (2+1), najproduktívnejší hráč Panthers Jonathan Huberdeau pridal gól aj asistenciu. Celkovo už má 55 bodov za 17 gólov a 38 asistencií.

„Mali sme v tejto sezóne už zopár veľmi dobrých tretín, ale táto druhá proti Ottawe bola z nich najlepšia. Mali sme dobrú rýchlosť, skvelé vedenie puku, trpezlivosť a boli sme aj nebezpeční. Samozrejme, najmä sme aj skórovali,“ cituje portál NHL trénera Floridy Joela Quennevilla.

Výsledky – NHL

štvrtok

Ottawa – Florida 3:6 (2:1, 0:4, 1:1)

* Christián Jaroš (Ottawa) odohral 15:22 min, 1 „hit“, 1 zablokovaná strela

Boston – Columbus 1:2 po predĺžení (0:0, 1:0, 0:1 – 0:1)

* Zdeno Chára (Boston) odohral 17:14 min, 1 strela, 1 „hit“, 2 trestné minúty

Montreal – Tampa Bay 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 20:21 min, 2 strely, 4 „hity“, 1 mínusový bod

* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 21:01 min, 1 asistencia, 4 „hity“, 4 zablokované strely

Winnipeg – Toronto 3:6 (0:2, 3:3, 0:1)

* Martin Marinčin (Toronto) odohral 18:14 min, 1 strela, 3 zablokované strely, 2 plusové body

Buffalo – Edmonton 3:2 po predĺžení (1:2, 0:0, 1:0 – 1:0)

New York Islanders – New Jersey 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Pittsburgh – San Jose 2:3 po predĺžení (1:2, 1:0, 0:0 – 0:1)

Calgary – New York Rangers 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)

Arizona – Anaheim 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Colorado – St. Louis 7:3 (1:0, 3:2, 3:1)

Vancouver – Chicago 7:5 (1:1, 3:3, 3:1)

Vegas – Philadelphia 5:4 (4:2, 1:1, 0:1)