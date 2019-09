Charitatívne podujatie pre opustené zvieratá

Najbližšie vydanie charitatívneho podujatia „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“, sa uskutoční sobotu 21. septembra v Bratislave, na zadnom nádvorí obchodného centra Aupark a potrvá od 10.00 do 16.00. Podujatie organizuje Aliancia združení na ochranu zvierat a združenie Zvierací ombudsman a uskutoční sa už po 26ty krát.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo.

Na Nájdite sa pricestujú do Bratislavy zástupcovia útulkov z celého Slovenska a privezú so sebou opustené zvieratá, ktoré budú mať v priebehu dňa možnosť nájsť si nový domov. Záujemcovia o adopcie spoznajú ich príbehy, zástupcovia útulkov im pomôžu a poradia ako si vybrať priateľa na celý život.

Počas dňa od 10.00 do 16.00 bude návštevníkom priamo na mieste k dispozícii PRÁVNA PORADŇA združenia Zvierací ombudsman. Právnici združenia odpovedia záujemcom na otázky týkajúce sa problémov týrania zvierat, poradia ako postupovať, ak sú svedkami týrania zvierat a chcú čin nahlásiť na polícii, ako postupovať pri komunikácii so štátnymi inštitúciami, aké sú ich práva a aké sú práva zvierat. Právna poradňa bude súčasne prebiehať aj ONLINE prostredníctvom FB stránky Zvierací ombudsman.

Deti ale aj dospelí sa budú môcť zúčastniť prednášok Zviera nie je vec o 11.00 a o 13.00, k témam – Zviera je cítiaca bytosť, pociťuje bolesť, strach, hlad. Prečo je dôležité chrániť prírodu, ako sa správať v lese, čo spôsobí rastlinám a zvieratám znečisťovanie ich prirodzeného prostredia, prečo nesmieme v lese odhadzovať odpadky, robiť hluk a vstupovať do chránených oblastí. Ako postupovať ak nájdeme v lese opustené mláďa. Čo robiť ak nájdeme opustené mláďa, alebo zranené zviera na ulici v meste. Prednášky povedie spolupracovník združenia Zvierací ombudsman, právnik a aktivista Michal Kutlík.

Počas sprievodného programu podujatia vystúpia Dominika Mirgová, Tomy Kotty, Dawe White, Majself, Veronika Strapková a Martin Kráľ.

Podujatie je jedinečné svojou jednoduchou myšlienkou, preniesť opustené zvieratá z virtuálneho sveta sociálnych sietí do reálneho sveta, aby mali väčšiu šancu na nový domov. Vďaka jeho existencii sa podarilo útulkom a združeniam nájsť domov stovkám opustených zvierat.

Ambasádorkou podujatia je Kristína Tormová.

Zvierací ombudsman, ktorý vznikol pod Alianciou združení na ochranu zvierat je neštátna inštitúcia. Tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť jednému odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Je tu pre združenia a útulky, ktoré denne bojujú o prežitie a na riešenie problémov nemajú čas ani ľudské kapacity. Je tu tiež pre verejnosť a jednotlivcov, ktorí častokrát nevedia, na koho sa obrátiť ak sú svedkami týrania alebo krutosti páchanej na zvieratách.

Zvierací ombudsman je tu na pomoc týraným a opusteným zvieratám, ale aj kvôli snahe celkovo znížiť krutosť na Slovensku. Okrem toho sa dlhodobo angažuje v presadzovaní systémových a legislatívnych zmien, ktoré by v praxi znížili krutosti páchané na zvieratách a zabezpečili tvrdšie tresty pre tyranov. Výsledkom práce je novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá vstúpila do platnosti 1. septembra 2018. Vďaka nej sa posilnili práva zvierat a činnosť veterinárnych inšpektorov, ktorí môžu účinnejšie zasahovať pri podnetoch týrania. Zákony a osveta znamenajú menej týraných zvierat, menej zvierat v uliciach, menej v útulkoch. Násilie je len jedno a snaha o jeho zmiernenie by nás mala zjednocovať. Preto je tu Zvierací ombudsman.

Hľadanie nových domovov opusteným psom a mačkám prostredníctvom podujatia „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“ je jednou z činností Aliancie združení na ochranu zvierat, ktorá združuje 15 útulkov a občianskych združení na Slovensku.

Zvierací ombudsman

www.zvieraciombudsman.sk

www.stopkrutosti.sk

#stopkrutosti

Linka bezplatného právneho poradenstva Zvieracieho ombudsmana: 0948 022 121.

Inzercia