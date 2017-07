Charizmatický Tadeáš vydáva videoklip k singlu Dievčatá

BRATISLAVA 10. júla (WebNoviny.sk) – Nový objav na hudobnej scéne, Tadeáš Hrozáň, predstavuje videoklip k svojmu prvému singlu Dievčatá. Letnú novinku inšpirovanú rovnomennou skladbou legendárnej slovenskej kapely Modus, venuje mladý hudobník všetkým dievčatám a ženám.

Skladba, s ktorou sa Tadeáš rozhodol odštartovať svoju hudobnú kariéru, nie je ani náhodou rýchlo upečená. „K tejto pesničke som sa vracal dlhé roky. Niečo som napísal, potom som to odložil, po nejakom čase som do nej zas niečo pridal a tak ďalej. V štúdiu sme napokon nahrali naživo saxofón a rôzne tlesky a zvuky, čo zas dodalo celej skladbe úplne iný šmrnc. Teraz znie tak swingovo a letne, čo bol vlastne aj zámer. Chcel som vyjsť na svetlo sveta s veselou tanečnou skladbou, takou, čo by vzbudzovala v ľuďoch radosť a dobrú náladu,“ približuje muzikant.

O dievčatách spieva podľa vlastných slov z jasného dôvodu. „Dievčatá a ženy si vážim. Sú nielen krásne a múdre, ale takisto sú našimi každodennými múzami a aj keď nás chlapov občas dokážu naštvať, myslím, že by sme bez nich nevedeli existovať. Zaslúžia si, aby sme o nich spievali. Ja nemám rád presladené romantické prejavy, no je pravda, že väčšinou píšem pesničky o láske. A zatiaľ som písal viac menej len o láske k jednej konkrétnej osobe, tak som si teraz povedal, že by nebolo na škodu vyznať sa pre zmenu aj všetkým dievčatám,“ vysvetľuje Tadeáš, ktorý novú skladbu vytvoril v spolupráci s nahrávacím štúdiom a vydavateľstvom TC Lemons.

Videoklip režíroval Roman Reissmuller

Videoklip k Dievčatám vznikol v réžii kameramana a fotografa Romana Reissmullera. „Naša spolupráca s Tadeášom začala cez štúdio TC Lemons, s ktorým som spolupracoval už v minulosti. Mám na nich dobré spomienky, je tam super kolektív. Oni boli tí, ktorí ma oslovili a ja som ani na sekundu neváhal,“ približuje Reissmuller.

Videoklip Reismuller postavil na jednoduchých ateliérových záberoch a farebnosti. „Keďže to je Tadeášov prvý klip, rozhodli sme sa staviť na jednoduchosť a krásu. Nakrúcali sme ho v priestoroch TC Lemons, kde nám vytvorili skvelé podmienky. Dievčatá boli krásne, tancovali ako o dušu, až ma potom mrzelo, keď som videl tie otlaky na ich nohách… Nakoniec to však celé dopadlo veľmi dobre a stretli sme sa v názoroch a predstavách aj pri finálnom strihu. Myslím, že sa nám podaril pekný letný tanečný a zábavný videoklip,“ uvádza režisér klipu.

Tadeáš má svoje hudobné vízie

Nakrúcanie prvého klipu bolo pre Tadeáša veľkou výzvou. „Bol som v ten deň extrémne nevyspatý, takže bolo pre mňa celkom náročné stáť celý deň pred kamerou. A ani tancovanie mi príliš nejde, no zachránili to dievčatá, tanečníčky, ktoré v klipe so mnou účinkujú. Celé nakrúcanie prebiehalo v zábavnej a uvoľnenej atmosfére, veľmi som si to užil. Páči sa mi, že je ten klip kontrastný a že sú v ňom použité farby. A samozrejme, pekné dievčatá,“ usmieva sa hudobník.

Ako každý mladý a ambiciózny umelec, aj Tadeáš má svoje hudobné vízie. „Hudba je pre mňa celý môj svet a je zároveň mojou najúprimnejšou výpoveďou. Baví ma prehovárať ňou k ľuďom. Je najviac, keď niekoho vaša tvorba zasiahne, preto verím, že keď sa budem tvorbe naďalej naplno venovať – a ja to s hudbou myslím naozaj vážne – tak sa mi táto vízia splní. A možno si raz zahrám na jednom pódiu aj s Edom Sheeranom, to je môj ďalší sen,“ smeje sa Tadeáš, ktorý má už na úspešnú kariéru v súčasnosti dobre našliapnuté.

Hudbe sa venuje od pätnástich rokov

Hudbe sa venuje od pätnástich rokov. Po pôsobení v kapele Patriot sa 2015 vydal na sólovú dráhu.

Odvtedy sa môže pochváliť spoluprácou s mnohými etablovanými hudobníkmi, medzi nimi napríklad s Tamásom Beliczom, Jozefom Madolom, Tomášom Madleňákom, Michalom Ballom, Karolom Šípošom, Michalom Danielisom, Marekom Noskovičom, Viktorom Jankom, Milanom Konečným a ďalšími. V súčasnosti po Tadeášovom boku pôsobia basgitarista Jakub Hrozáň, bubeník Matej Hrozáň a gitarista Daniel Gulyaš.

Talentovaný hudobník v lete chystá niekoľko vystúpení a tvrdo pracuje na ďalších singloch, ktoré plánuje počas roka postupne vypustiť do sveta. A čoskoro sa môžete tešiť i na jeho debutový album!