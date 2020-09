Charlie Hebdo opäť zverejní karikatúry proroka Mohameda, pre ktoré sa stal terčom útoku

V novom čísle satirického týždenníka Charlie Hebdo znovu vyjdú kontroverzné karikatúry proroka Mohameda, pre ktoré sa stal terčom teroristického útoku v roku 2015. Karikatúry sa opäť v publikácii objavia pri príležitosti začiatku procesu so 14 ľuďmi obvinenými z pomoci útočníkom, ktorý sa začne v stredu.

Dvanásť karikatúr proroka Mohameda

Na obálke týždenníka je 12 karikatúr proroka Mohameda, ktoré pôvodne publikoval dánsky denník a neskôr aj Charlie Hebdo. Jedna z karikatúr ukazuje napríklad Mohameda s bombou namiesto turbanu. „To všetko pre toto,“ uvádza sa v titulku vydania, ktorý cituje spravodajský portál BBC.

Týždenník v editoriáli uvádza, že ich od útoku v roku 2015, ktorý si vyžiadal dvanásť mŕtvych, často žiadali o publikovanie karikatúr Mohameda.

„My sme vždy odmietli tak spraviť, nie preto, že je to zakázané – zákon nám to umožňuje – ale preto, že sme na to potrebovali dobrý dôvod. Dôvod, ktorý má význam a ktorý prinesie niečo do diskusie,“ uvádza sa v editoriáli s tým, že opätovné publikovanie v týždni, keď sa začína proces sa „nám zdalo nevyhnutné“.

Na Charlie Hebdo zaútočili Kouachiovci

Štrnásť ľudí je obvinených zo získavania zbraní a poskytovania logistickej podpory pre útočníkov, ktorí zaútočili na Charlie Hebdo a následne aj na policajtku a obchod s kóšer tovarom.

Troch z nich budú súdiť v neprítomnosti, keďže sa predpokladá, že ušli do severnej Sýrie a Iraku. Predpokladá sa, že v procese je zhruba 200 žalobcov a že budú vypovedať pozostalí obetí, informuje francúzsky vysielateľ RFI. Proces sa mal začať už v marci, ale odložili ho pre pandémiu koronavírusu. Trvať by mal do novembra.

Na Charlie Hebdo 7. januára 2015 zaútočili bratia Cherif a Said Kouachiovci. Počas nasledujúcich dní ich kumpán Amedy Coulibaly zabil policajtku na predmestí Paríža a ďalších štyroch ľudí počas rukojemníckej drámy v obchode s kóšer tovarom. Všetci traja útočníci zomreli počas prestreliek s políciou.