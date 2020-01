Chárov 1000. zápas v drese Bostonu nebol víťazný, Ovečkin strelil dva góly a Panarin bol päťbodový (video)

Zo štyroch Slovákov, ktorí si zahrali v pondelkových zápasoch NHL, nebodoval ani jeden, ale dvaja si pripísali víťazstvá. Útočník Tomáš Tatar bol pri domácom triumfe Montrealu nad Calgary 2:0 a Richard Pánik pomohol Washingtonu k dvom bodom v súboji s Carolinou s rovnakým výsledkom 2:0.

Boston prehral na ľade Philadelphie 5:6 po samostatných nájazdoch a tisíci zápas Zdena Cháru v drese Bruins nebol víťazný. Brankár Bostonu Jaroslav Halák v riadnom hracom čase pustil za svoj chrbát päť pukov z 39 striel, ktoré na neho smerovali. V piatej sérii nájazdov ho ešte prekonal Travis Konecny, čo rozhodlo o víťazstve domácich.

Celkovo má Halák v tejto sezóne na konte 20 zápasov a presnú polovicu víťazných. Kapitán Chára odohral 21:35 min s bilanciou 1 „hit“, 1 zablokovaná strela a dva plusové body. Práve plusové body sú aj krátko pred 43. narodeninami Chárovou pýchou, má ich v tomto súťažnom ročníku na konte +18. Lepší z celého tímu Bostonu je len útočník Brad Marchand s devätnástimi.

O triumfe „letcov“ rozhodol Konecny

Chára odohral 1529. zápas v základnej časti NHL, z toho tisíci v drese Bostonu. Oblieka si ho od sezóny 2006/2007. Trenčiansky rodák sa pridal k pätici doterajších „tisíckarov“ v drese Bruins.

Na čele tohto rebríčka tróni Ray Bourque s 1518 zápasmi, nasledujú Johnny Bucyk s 1436, stále aktívny Patrice Bergeron s 1065, Don Sweeney s 1052 a Wayne Cashman s 1027. Chára je v tejto spoločnosti jediný, ktorý tisíc zápasov za Boston odohral s kapitánskym „céčkom“.

„Je to privilégium a obrovská pocta. Mal som šťastie na skvelých spoluhráčov a tiež výborných trénerov. Vždy si to budem pamätať a tešiť sa z toho. Je toľko ľudí, ktorým by som sa chcel poďakovať. Nie je to častý jav, aby hráči zostávali v jednej organizácii taký dlhý čas a odohrali toľko zápasov. Ja mám šťastie, že sa mi to podarilo. Je to úžasné,“ povedal Zdeno Chára ešte pred súbojom s Philadelphiou, cituje ho klubový web hokejového Bostonu.

Chára už v tejto sezóne prekonal jeden zápasový míľnik. Piateho novembra 2019 odohral svoj 1500. zápas v zámorskej profilige a ušiel sa mu vtedy veľký aplauz montrealského publika aj spoluhráčov z Bostonu. Stal sa iba dvadsiatym prvým hokejistom v histórii, ktorý absolvoval v NHL minimálne 1500 zápasov.

Vo Wells Fargo Center vo Philadelphii hráči Bostonu stratili takmer víťazný zápas. V 28. min po góle Davida Krejčího hostia viedli 5:2, ale domáci tromi gólmi vyrovnali na 5:5. Až dva presné zásahy si pripísal obranca Travis Sanheim. Neskôr v nájazdoch rozhodol už spomenutý Konecny.

„Bol to jeden z tých zápasov, v ktorých sme mali dostatočnú prevahu na to, aby sme ho dotiahli do úspešného konca. Nabudúce to musíme zvládnuť pri takomto náskoku,“ skonštatoval Zdeno Chára po zápase na webe nhl.com. „Veľmi pozitívny zápas pre nás. Presvedčili sme sa, že vieme otočiť zápas aj proti kvalitnému tímu, akým je Boston,“ podotkol 22-ročný Kanaďan s českými koreňmi Travis Konecny.

Price sa 46. shutoutom vyrovnal Drydenovi

Päťzápasová víťazná séria hráčov Calgary sa skončila v Montreale. Najproduktívnejší hráč Canadiens Tomáš Tatar síce nebodoval, ale brankár Carey Price vytiahol 31 zákrokov a znamenalo to 46. shutout v kariére.

Vyrovnal sa tým Kenovi Drydenovi na tretej priečke historického poradia brankárov s najväčším počtom shutoutov v tomto tradičnom kanadskom klube.

Lepšie sú na tom už len legendy George Hainsworth (75 shutoutov) a Jacques Plante (58). Tridsaťdvaročný Price je však na čele klubového poradia brankárov v počte víťazstiev, na konte ich má 339. „Jeden pozoruhodný míľnik za mnou, ale teším sa na ďalšie,“ poznamenal Price.

„Všetci dobre vieme, že Carey má výnimočné miesto v histórii tejto organizácie. Nie je len jeden z najlepších brankárov, ale aj hráčov, ktorí pôsobili v družstve Canadiens. Pre tento tím urobil veľa výnimočných vecí a dnešný zápas je jednou z nich,“ pochválil spoluhráča obranca Ben Chiarot.

„Neboli sme dobre pripravení na tento zápas. Už od úvodného buly nás súper vo všetkom prevýšil, v snahe, bojovnosti aj celkovej práci na ľade. V tejto fáze sezóny si nemôžeme dovoliť odohrať taký nevýrazný zápas,“ rozhorčene skonštatoval tréner Calgary Geoff Ward.

Carolina vo Washingtone neskórovala

Aj súboj Washingtonu s Carolinou sa skončil 2:0 pre domáci tím. Richard Pánik po predchádzajúcom vynútenom skoršom odchode z ľadu pre reznú ranu na tvári tentoraz odohral v treťom útoku Capitals solídnych 14:26 min s bilanciou 1 strela, 1 „hit“ a 1 zablokovaná strela.

Oba góly v zápase strelil kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin. Pre 34-ročného ruského lídra to boli 27. a 28. gól v tejto sezóne. Vďaka tomu sa v historickom poradí najlepších strelcov NHL dostal na jedenástom mieste o dva góly pred Fína Teemu Selänneho.

Aktuálne ich má Ovečkin na konte 686 a jeho najbližšou métou je dohnať legendu Pittsburghu Maria Lemieuxa so 690 zásahmi. „Pre mňa je presne toto pravý Alex Ovečkin. Vedel, že tento zápas je pre nás dôležitý, preto posunul svoju hru na ešte vyšší stupeň,“ adresoval slová chvály tréner Todd Reirden.

K triumfu Washingtonu nad Carolinou výrazne prispel aj Iľja Samsonov a to 23 zákrokmi a prvým shutoutom v NHL. Dvadsaťdvaročný nováčik v bránke lídra NHL má vo svojej prvej sezóne pozoruhodnú bilanciu 13-2-1 s priemerom inkasovaných gólov 2,11 a úspešnosťou zásahov 92,5%.

„Chytá s veľkým sebavedomím. Tvrdo pracuje na tréningoch, ale to platí aj o našom prvom brankárovi Bradenovi Holtbym. Myslím si, že momentálne máme najlepšiu bankársku dvojicu v celej súťaži,“ povedal Ovečkin o Samsonovovi.

Bitka o New York pre „ostrovanov“

Okrem Ovečkina a Samsonova sa v pondelok v NHL predviedol v plnej paráde ešte jeden ruský hokejista. Útočník New Yorku Rangers Artemij Panarin bol pri piatich zo šiestich gólov svojho tímu a výrazne sa zaslúžil o hladký triumf „jazdcov“ v mestskom derby nad „ostrovanmi“ 6:2.

Panarin k dvom gólom pridal aj tri asistencie a po druhý raz v kariére predviedol 5-bodový zápas. Prvýkrát sa mu to podarilo 8. decembra 2017 ešte v drese Columbusu proti New Jersey. Vtedy sa asistenciami podieľal na všetkých piatich góloch svojho vtedajšieho tímu, ktorý zvíťazil 5:3.

Dvadsaťosemročný rodák z Korkina uhral tri a viac bodov vo štvrtom domácom zápase za sebou, čo je vyrovnanie klubového rekordného zápisu Andyho Bathgata z 8.- 19. novembra 1961. Panarin je so 67 bodmi (26+41) na tretej priečke tabuľky produktivity NHL a medzi útočníkmi vedie v hodnotení plus/mínus s 23 pluskami.

„Je to typ hráča, ktorý sa dokáže občas utrhnúť z reťaze a dnes to bol ten zápas. Dáva nám však omnoho viac ako len toto,“ uviedol tréner NY Rangers David Quinn. „Naša práca s pukom bola strašná. Najlepší hráči súpera prevýšili našich najlepších hráčov a nebojovali sme tak, ako som to očakával. Máme to, čo sme si zaslúžili,“ smutne glosoval tréner NY Islanders Barry Trotz.

Výsledky – NHL

pondelok

Montreal – Calgary 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 19:06 min, 2 strely na bránku, 1 „hit“

Washington – Carolina 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

* Richard Pánik (Washington) odohral 14:26 min, 1 strela, 1 „hit“, 1 zablokovaná strela

Philadelphia – Boston 6:5 po sam. nájazdoch (1:2, 3:3, 1:0 – 0:0, 1:0)

* Zdeno Chára odohral 21:35 min, 1 „hit“, 1 zablokovaná strela, 2 plusové body

* Jaroslav Halák (obaja Boston) odchytal 65 minút, 34 zákrokov z 39 striel, úspešnosť 87,2%

New York Rangers – New York Islanders 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

St. Louis – Anaheim 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)