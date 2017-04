Bratislava, 13. apríla 2017 ( WBN/PR ) – Do kín práve prichádza filmová adaptácia knihy Williama Paula Younga, ktorá oslovila milióny čitateľov po celom svete a mnohým z nich zmenila život. Bolo len otázkou času, kedy si filmári všimnú tento megabestseller. Príbeh, ktorý miliónom ľudí utíšil duchovný hlad a odpovedal na odvekú otázku, prečo Boh neurobí niečo s bolesťou a zlom tohto sveta.

Kniha s názvom CHATRČ, sa v čase svojho vydania stala absolútnym fenoménom a udržala sa na vrchole rebríčka New York Times Bestsellers neuveriteľných 70 týždňov. Výrazne jej k tomu pomohli nadšené reakcie čitateľov a odporúčania, ktoré sa šírili medzi ľuďmi rýchlosťou blesku. Výsledkom bolo viac ako 22 miliónov predaných výtlačkov a preklad do 40 jazykov. Len na Slovensku predalo vydavateľstvo TATRAN viac ako 110 000 výtlačkov a kniha patrí každý rok medzi jeho najpredávanejšie tituly.

Ide o hlboko inšpiratívny príbeh o nezdolnosti ľudského ducha čeliaceho nepredstaviteľnému nešťastiu. Mackenzie Phillips (Sam Worthington) má po všetkých stránkach v živote šťastie. Tri deti, nádherná ženu, milujúci domov – zdá sa, že mu nič nechýba. Keď však vezme svoju rodinu výlet do kempu, nádherný víkend sa zmení na najhoršiu nočnú moru, akú môže rodič zažiť. Príde o najmladšiu dcéru Missy. V ťažkom duševnom rozpoložení objaví v schránke tajomný list s pozvaním od samotného Boha – na stretnutie do chatrče, kde sa odohrala tragédia. V zúfalej snahe vysporiadať sa so smrťou malého dievčatka a nájsť odpoveď na otázku, prečo sa to muselo stať, Mack sa vydá do oregonskej divočiny, aby sa postavil zoči-voči vrahovi alebo Bohu….alebo obom.

Prvým krokom na ceste k striebornému plátnu vo veľkom Hollywoode bolo zohnať hereckých predstaviteľov, ktorí by pochopili a ocenili hĺbku materiálu a boli by otvorení výzve preskúmať podstatu jeho dojímavého odkazu. Producentom sa podarilo dať dokopy skvelé obsadenie – Sam Worthington, držiteľka Oscara Octavia Spencer, Radha Mitchell, Alice Braga, či držiteľ ceny Grammy Tim McGraw.

Octavia Spencer, ktorá hrá Tata/Boha, bola fanúšičkou knižky už dávno a na pľac si nosila svoju vlastnú ošúchanú kópiu. „Nevedela som si predstaviť, že by som do toho nešla. Dostala som knižku od kamaráta aj s komentárom, že to má črty forenzného thrilleru s obrovským prekvapením na záver. Čakala som od Chatrče niečo úplne iné, a dostala som životnú lekciu. Bola som dojatá. Otázky kladené Bohu sa týkajú snáď každého človeka a kladiem si ich často aj ja sama. Aj ja som zažila stratu niekoho blízkeho, ale viera ma vrátila späť do života, takže Mackovi som veľmi dobre rozumela.“

Práve tieto nástojčivé otázky života oslovili aj Sama Worthigtona, ktorý prijal úlohu Macka. „Scenár ma silne zasiahol a donútil siahnuť po knižke. Emocionálne som s týmto príbehom spätý, pretože mám mladú rodinu a viem si predstaviť, ako by som reagoval, keby som stratil dieťa. Chcel som prostredníctvom postavy Macka hľadať odpovede na otázku, kto nesie zodpovednosť za zlomené srdcia. Kto je na vine, ak stratíte vieru? Tieto závažné otázky si určite kladie v istej fáze života každý z nás.“

Autor knihy William Paul Young vysvetľuje metaforu “chatrče” a to, prečo má na Macka taký ničivý účinok. “Chatrč je miestom devastácie zvnútra, je ako dom, ktorý si v sebe staviame, ak nám niekto v ťažkej chvíli nepodá pomocnú ruku. Tam odkladáme všetky naše závislosti a ukrývame tajomstvá, a nikoho tam nevpustíme, lebo sa bojíme, že by nás nenávideli. Ak sa chcete vyliečiť, musíte sa vrátiť na miesto, kde vás zranili – nemôžete ho donekonečna obchádzať a ignorovať “.

Sam Worthington dodáva: “Všetci sme zažili koniec nejakého vzťahu alebo sme niekoho stratili. Tento film v sebe nesie krásny odkaz – ak dokážete odpustiť zlo, ktoré vás postihlo, prenesiete sa cez to. Bude to pravdepodobne veľmi bolieť a dlho trvať, ale odpustenie vás v konečnom dôsledku oslobodí.“

Film CHATRČ sa v slovenských kinách premieta od 13. apríla.