Premiér sa chce po voľbách do VÚC prebudiť do červeného rána, Smer sa postavil za odborníkov

NITRA 21. októbra (WebNoviny.sk) – Premiér Robert Fico sa chce po regionálnych voľbách v nedeľu 5. novembra prebudiť do červeného rána, nie do hnedého alebo zeleného.

Ako vyhlásil predseda Smeru na programovej konferencii, Smer chce obhájiť pozíciu v regionálnej samospráve, ktorá je veľmi silná.

„Nenechajte sa učičíkať prieskumami verejnej mienky. Robia sa, ako len chcete. Ak dáte agentúre peniaze, povedia, že ste najkrajší a najmúdrejší. Robia sa na vyššiu volebnú účasť, ako býva. Vyviňte maximálne úsilie na úspech kandidátov,“ vyhlásil Fico s tým, že žiaden prieskum neavizoval pred štyrmi rokmi víťazstvo Mariána Kotlebu v Banskobystrickom kraji.

Postavili sa za kvalitných kandidátov

Fico zdôraznil, že pre neho je fašista každý, kto sa hlási k Slovenskému štátu. Podľa neho to bol satelit Nemecka a Slováci sa zúčastňovali na vyvražďovaní Židov. „My sme strana postavená na tradícii SNP. Aj v Nemecku extrémna pravica vyhrala v 30-tych rokoch minulého storočia legitímne voľby. Ako naložili s týmto víťazstvom? Nedovoľme tieto experimenty. Banská Bystrica nedopadla v tomto experimente najlepšie,“ upozornil predseda najsilnejšej vládnej strany.

Spolustraníkov Fico vyzval, aby robili tak, aby Smer silnú pozíciu vo VÚC obhájil. „Postavili sme sa za kvalitných kandidátov. Sú to odborne zdatní ľudia. Chce niekto špekulovať okolo Milana Belicu, Juraja Blanára, Petra Chudíka, Jaroslava Bašku, Tibora Mikuša? To nie sú poloblázni. Sú to ľudia, ktorí sú schopní spolupracovať konštruktívne s vládou,“ povedal s tým, že verí, že títo kandidáti budú úspešní, pretože sú schopní zjednocovať politické sily a nedopustia experimenty, ako to bolo v Banskej Bystrici. Fico zároveň dodal, že v Banskobystrickom kraji sa k voľbám Smer postavil štátnicky a podporil nezávislého kandidáta Jána Luntera. „Nemusíme mať vlastného kandidáta,“ uviedol.

Chce pokračovať na masívnom antikorupčnom programe

Fico tiež zdôraznil, že chce, aby Slovensko bolo v jadre EÚ. „Za Smer chcem povedať, že chceme byť súčasťou krajín, ktoré chcú ísť rýchlejšie a chcú sa integrovať. Nám integrácia vždy svedčala. Slovensko je bezpečná a stabilná krajina. Prejavujeme solidaritu s tými, ktorí utekajú pred vojnami,“ uviedol. Podľa Fica politika časti opozície odmietajúca ďalšiu integráciu je nebezpečná a poškodzuje národné záujmy Slovenska.

Politická súťaž je na Slovensku podľa Fica zdeformovaná. „Máme vysoký hospodársky rast, poriadok vo verejných financiách, historicky najnižšiu nezamestnanosť. Opozícia a protivládne médiá nie sú schopné viesť s nami obsahový súboj. Je mi ľúto, že ich politickým programom je len šírenie nenávisti a každodenné obviňovanie koalície z ekonomickej trestnej činnosti bez dôkazov,“ vyhlásil Fico, podľa ktorého sa tieto informácie šíria najmä cez sociálne siete. „Mladí ľudia čítajú len titulky na sociálnych sieťach. To vyvoláva masívny priestor pre extrémizmus a nástup rôznych indivíduí do funkcií štátu.“

Smer podľa Fica podporuje orgány činné v trestnom konaní pri stíhaní ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti verejných činiteľov a povzbudzuje verejnosť na spoluprácu s týmito orgánmi. Smer je za vyvodenie politickej zodpovednosti proti tým verejným činiteľom, ktorí porušujú zákony. Fico chce aj naďalej pokračovať spolu s mimovládnymi organizáciami v masívnom antikorupčnom programe.