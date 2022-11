Chcel pomáhať ľuďom a zlepšiť stravovanie detí. Ľudovít Winter vymyslel slávny BB puding, výživný dezert, ktorý chutí dodnes

Ľudia ho poznajú najmä ako symbol a záchrancu piešťanských kúpeľov, do slovenských dejín sa však zapísal aj ako vynálezca obľúbeného pudingu. Ľudovít Winter podnietil nielen rozvoj kúpeľnej starostlivosti, ale aj slovenského potravinárstva, keď priniesol na československý trh BB puding, ktorý je do dnešného dňa bežnou súčasťou našich domácností a tento rok oslavuje už 75. výročie. O svoje spomienky na dedka a aj sladký a výživný dezert sa podelila jeho pravnučka Katarína Fratríková (68).

Tak volala Katarína svojho pradedka Ľudovíta, ktorý vzbudzoval svojim chovaním a pôsobením v Piešťanoch nielen obdiv a rešpekt, ale bol vnímaný aj ako múdry človek. Rovnako naňho pozerala aj rodina. „Bol veľmi prísny a veľa vyžadoval, ale vedeli sme, že to bolo preto, lebo bol cieľavedomý, chcel pre nás to najlepšie a svoje plány dokázal zreálniť vďaka svojej húževnatosti. Vnímali sme ho ako podnikavého, úspešného a neskutočného človeka, ktorý chodil všetko vybavovať, všetko aj vybavil a robil to s láskou. Miloval ľudí a chcel pre nich len to najlepšie a darilo sa mu to dosahovať cez jeho nápady,“ spomína Katarína. „Naučila som sa od neho najmä pokory, možno až príliš. Nepozerať na seba, ale na druhých. Do poslednej chvíle chcel všetko len pre ľudí, chcel ich do Piešťan pritiahnuť z celého sveta,“ dopĺňa.

Dr. Eugen Šaško, Ľudovít Winter a Katarína Fratríková. Foto: Balneologické múzeum, Piešťany

Podlomené zdravie ako podnet pre sladký evergreen

Práve húževnatosť a odhodlanosť mu boli pravdepodobne nápomocné aj v ťažkých časoch. Život Ľudovíta Wintera nesprevádzali len úspechy v podnikaní. Aj napriek tomu, že sa zaslúžil o rozkvet piešťanských kúpeľov od samotného začiatku, svojimi úspechmi si narobil v tých časoch aj nepriateľov a počas druhej svetovej vojny skončil v koncentračnom tábore v Terezíne. Napriek tomu, že tieto udalosti výrazne poznačili jeho zdravie, jeho podnikavý duch sa neunavil a po návrate do Piešťan sa naďalej snažil pomáhať iným v oblasti zdravia.

Jeho cesta však tentoraz od kúpeľníctva, v ktorom bol mocnými odstavený, viedla k potravinárstvu. Išlo však o prirodzený dôsledok jeho osobných skúseností. Po návrate z Terezína podľa vlastných slov vyzeral ako „kostra“, mal problémy s konzumáciou tuhej stravy a zároveň vnímal, že na trhu je akútny nedostatok dostupných a kvalitných výživných potravín. Ťažké časy a vojna nepoznačili len jeho. Problémy doby sa odrážali aj na zdraví a stravovaní dojčiat a malých detí, pre ktoré bola kvalitná strava nutnosťou. Tak sa vo Winterovej hlave na jar v roku 1945 zrodila myšlienka vyrábať výživné potravinové doplnky pod značkou spoločnosti Panvita. Boli určené pre deti a mali posilniť slabý detský organizmus.

Testy a skúšky produktov trvali celý rok. V roku 1946 po sérii skúšok v jasliach a detských ústavoch začala piešťanská Panvita dodávať finálne produkty na trh. Ako prvé to boli cestoviny zo zmesi pšeničnej a sójovej múky, nasledoval produkt k výrobe odvaru na výživu dojčiat z jačmennej krupice, ktorý nahrádzal vtedy nedostatkovú ryžu. Do portfólia pribudla oblátková múka, cereálny prípravok proti hnačke, ľahko stráviteľná a výživná keksová múčka a nakoniec aj legendárny posilňujúci BB puding, špecifický práve vysokým obsahom výživnej keksovej múčky. BB puding bol určený na posilnenie organizmu pre slabé, chudokrvné a rachitické deti, ženy v tehotenstve, dojčiace matky a všeobecne aj pre posilnenie organizmu dospelých. Produkty mali byť dostupné vo všetkých lekárňach, v prípade dostačujúcej produkcie aj v drogériách a vybraných koloniálnych obchodoch. O tom, že išlo v prvom rade o kvalitu a nie o snahu profitovať z nedostatku, svedčí i fakt, že Ľudovít Winter k príprave receptov oslovil vtedajšie špičkové kapacity.

Foto: Elektrárňa Piešťany

BB puding – symbol pohody a pohladenia

V čase, keď BB puding vznikal, bola jeho pravnučka Katarína ešte maličká. „U nás v rodine sa vtedy veľmi nehovorilo o tom, že za týmito produktmi bol Opinko. Dozvedela som sa to, až keď som bola staršia. Jedine on mal v rodine takéto obchodné vlohy. Výnimkou bola ešte jeho dcéra Alžbeta, ale tá odišla do Austrálie,“ vysvetľuje Katarína, prečo sa týmto smerom v rodine už nikto ďalší neuberal.

Výrobňa Panvity sa nachádzala na Štefánikovej ulici (tzv. Winterova pekáreň) a v čase najväčšieho rozkvetu mala 30 zamestnancov. Na vývoj produktov dohliadali odborníci s akademickým vzdelaním v potravinárskej chémii. Na skúškach a odbornej spolupráci sa podieľal popredný slovenský dietológ, zakladateľ a prvý riaditeľ Štátneho ústavu pre výživu a dietetiku, Imrich Sečanský, vtedajší prednosta Detskej kliniky v Bratislave a špičkový detský lekár, docent Ivan Hečko, či primári a lekári z viacerých slovenských nemocníc, ktorí mali dohľad nad výživou v detských jasliach na Slovensku.

Katarína Fratríková spomína práve na známy BB puding. „Milovala som ho. Stál vtedy 3 koruny, tak sme ho často kupovali a moja mamička mi ho varievala. Dodnes ho mám v špajzovej skrini. Používať a rozprávať sa o tomto produkte je pre mňa ako pohladenie, lebo viem, že za tým bol Opinko. Pamätám si, že sme ho jedávali pri telke, ktorú nám Opinko kúpil. Mala som 10 rokov, mama puding uvarila, dala doň piškóty a obliala malinovým sirupom. Bola to dobrota,“ spomína.

Prežil znárodnenie aj socializmus, názov ostáva záhadou

Keď do výroby Winterových produktov vstúpil štát a podnik znárodnil v roku 1948, trvalo len chvíľu, kým výroba v Piešťanoch zanikla. Bolo to na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia. Z uvedených výnimočných produktov však prežil jeden, ktorý na trhu nemal konkurenciu a dnes ostáva stále obľúbenou súčasťou kuchynských skriniek a špájz. Slávny BB puding sa opätovne začal vyrábať v 1. polovici 50. rokov v škrobárňach Boleráz. Puding, ktorý tento rok oslavuje 75. výročie vyrába v súčasnosti firma Dr. Oetker, ktorá výrobňu v Boleráze prevzala v roku 1993.

Záhadou zostáva dodnes pôvod jeho názvu. „Veľakrát sme premýšľali nad tým, čo by sa mohlo ukrývať za touto skratkou, ale skutočný význam je aj pre mňa dodnes neznámy,“ podotkla pravnučka tvorcu legendárneho pudingu. Jeho úspešnosť, ktorá ho udržala na našom trhu podľa nej tkvie v jeho príjemnej sladkosti, ktorá sa páči nielen deťom, ale aj dospelým. „BB puding má výborné zloženie a pritom aj výborne chutí, takže je vnímaný ako dezert, ale pritom vám dodáva aj potrebnú výživu. Má tiež široké využitie ako prísada do krémov, koláčov a podobne. Aj ja ho dodnes varím. Nesmú na ňom chýbať piškóty, ovocie a šľahačka,“ s chuťou vysvetľuje Katarína.

Foto: Archív, Katarína Fratríková

