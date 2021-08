Chceli vytvoriť kvalitný film zo súčasnosti, ktorý bude atraktívny aj pre ďalšie generácie. Podarilo sa im to? Prvok, Šampón, Tečka a Karel prichádza do kín

Nový česko-slovenský film Prvok, Šampón, Tečka a Karel je výnimočný vo všetkých ohľadoch. Nielen dĺžkou natáčania, výškou rozpočtu, množstvom známych hercov v hlavných aj vedľajších úlohách, ale najmä diváckou odozvou. Snímku si v českých kinách pozrelo už viac ako 300 000 divákov, vďaka čomu sa táto komédia zo života dnešných štyridsiatnikov stala najúspešnejším filmom roka 2021 u našich západných susedov.

Komédia Prvok, Šampón, Tečka a Karel vznikala viac ako päť rokov a vyžiadala si mimoriadne nasadenie tvorcov aj množstvo finančných prostriedkov. No ako ukazujú divácke výsledky v Českej republike, stálo to za to. Snímka bola nakrútená podľa rovnomenného knižného bestsellera Patrika Hartla, najúspešnejšieho českého spisovateľa súčasnosti. Ten si film zároveň aj sám režíroval.

„Raz za čas ma vždy kontaktoval nejaký producent a ponúkol mi, aby som nakrútil film podľa niektorej zo svojich kníh. A ja som sa veľmi zdráhal, pretože som čakal na ponuku, ktorá by bola plná nadšenia a entuziazmu. A to bola ponuka Martina Palána z BONTONFILMU. Zaujalo ma, že Martin mi hneď na prvom stretnutí povedal, že chce nakrútiť výnimočný film. České filmové prostredie je skôr úžitkové, filmy sa vyrábajú tak, aby za čo najmenej peňazí mali aspoň relatívny úspech. Vzhľadom na malý trh je veľmi ťažké riskovať a investovať príliš veľa peňazí, ktoré sa vám nemusia vrátiť. Ja som však do natáčania chcel ísť len v prípade, ak by z toho mohol vzniknúť výnimočný film, nechcel som točiť len preto, aby som točil. Tak sme sa dohodli,“ spomína režisér a spisovateľ Patrik Hartl.

„Spoločným cieľom bolo pokúsiť sa urobiť veľmi kvalitný film zo súčasnosti, ktorý bude pre divákov atraktívny aj o niekoľko rokov neskôr. Je výnimočné, aby mal film takéto silné herecké obsadenie. Výnimočná je aj dĺžka výroby, osobné nasadenie celého štábu a Patrika Hartla, ktorý do filmu vložil veľký kus svojho srdca. ,Prvok‘ je predovšetkým film vytvorený s obrovskou láskou, starostlivosťou a odhodlaním,“ dodáva producent a zároveň generálny riaditeľ spoločnosti BONTONFILM Martin Palán.

Foto: Bontonfilm

Prvok, Šampón, Tečka a Karel je príbehom štyroch kamarátov, štyridsiatnikov, ktorí si na triednej stretávke po dvadsiatich rokoch priznajú, že nežijú tak, ako si predstavovali. A rozhodnú sa s tým niečo urobiť. Je možné riešiť krízu stredného veku provokatívnou hrou s takmer nesplniteľnými úlohami? Ako štyridsiatnik zistí, či je naozajstný chlap? Ako zabráni korózii svojich ideálov, rozplynutiu snov a scvrkávaniu semenníkov? Prvok, Šampón, Tečka a Karel sa pokúsia nájsť v sebe odvahu urobiť poriadnu „kravinu“ ako zamlada. Alebo aspoň odvahu hovoriť za všetkých okolností to, čo si naozaj myslia. Kto splní úlohu, nie je „sráč“…

V hlavných úlohách sa predstaví Martin Pechlát ako Prvok, David Švehlík ako Šampón, Hynek Čermák bude Tečka a Karel ponesie tvár Martina Hofmanna. Tým sa však zoznam hereckých hviezd ani zďaleka nekončí. V menších a vedľajších úlohách sa predstaví viac než päťdesiat populárnych českých a slovenských hercov či herečiek, z ktorých niektorí nemajú vo filme dokonca ani jednu vetu. Zuzana Norisová, Jana Kolesárová, Petra Polnišová, Tomáš Maštalír, Soňa Norisová, Ľuboš Kostelný, Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Daniela Kolářová, Barbora Poláková, Hana Vagnerová, Kristýna Boková, Jiří Mádl, Kryštof Hádek či Taťjana Medvecká, títo všetci prijali ponuku Patrika Hartla na účinkovanie v jeho filme.

Foto: Bontonfilm

„Mám obsadenie snov, hereckú ligu majstrov, a som presvedčený, že film je lepší než kniha,“ hovorí s nadšením režisér.

Slovenskí diváci si túto výnimočnú komédiu budú môcť vychutnať v kinách od 26. augusta 2021.

