Chceme sa udržať v tejto skupine a víťazstvo bolo dôležité, tvrdí Gombos

BRATISLAVA 15. septembra (WebNoviny.sk) – Líder domácich Norbert Gombos zvíťazil za 123 minút 6:2, 6:2, 3:6, 6:4 nad dvojkou hostí Hubertom Hurkaczom v úvodnej z dvoch piatkových dvojhier v rámci bratislavského stretnutia Slovensko – Poľsko na antuke pod odtiahnutou strechou Aegon arény NTC v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny Davisovho pohára tenisových reprezentačných družstiev mužov (15. – 17. septembra).

„Veľmi dôležité bolo, že som vstúpil do zápasu dobrou a agresívnou hrou. Prvé dva sety sa mi darilo hrať, čo som potreboval. Po získanom druhom sete som trochu stuhol, pretože bola dlhšia pauza ako obyčajne. Navyše, hrali sme pod otvorenou strechou a bolo dosť chladno. On začal hrať veľmi dobre, po prehratých dvoch setoch sa uvoľnil, začal viac riskovať, veľmi dobre podával a mal väčšiu úspešnosť prvého servisu. Pri mojich servisoch zahral dobré dva gemy, čo mu pomohlo k víťazstvu v treťom sete,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konfernecii Gombos.

Bombový servis

„Hurkacza som videl hrať veľmi dobre na turnajoch a vedel som, že má ´bombový ´servis. Nečakal som teda, že v prvých dvoch setoch to bude natoľko hladké. Ja som v nich však predvádzal to, čo som mal, počínal som si agresívne a podržal som to, keď bolo treba,“ povedal Gombos pre RTVS.

Rodák z Galanty priznal úvodnú nervozitu a vzápätí si zaželal, aby Andrej Martin zvíťazil v druhom piatkovom stretnutí nad Kamilom Majchrzakom. „Pred duelom som bol trochu nervózny, pretože pre nás to bolo dôležité stretnutie. Chceme sa udržať v tejto skupine. Keď som videl, že hrám dobre, nervozita opadla. Som rád, že som dokázal získať prvý bod a pomohol som aj Andrejovi, ktorý nastúpil pri pozitívnom stave a môže byť uvoľnenejší. Nesmieme totiž zabúdať, že Poľsko má veľmi silných hráčov vo štvorhre na čele s Lukaszom Kubotom,“ vyhlásil 85. hráč singlového rebríčka ATP.

Gombos hral konštantne

Na slovenskej lavičke sa objavil i slovenský spevák a líder kapely Team Pavol Habera, Gombosa jeho prítomnosť na stretnutí potešila: „Keďže má teraz voľno, prišiel nás povzbudiť. Bol som rád, že nás poctil svojou prítomnosťou a podporou.“

„Myslím si, že Norbert hral dobre celý zápas. Naopak, môj začiatok nebol optimálny. Dostal som sa do toho až v treťom sete. Ak by som takto hral od začiatku, mal by som oveľa väčšie šance na triumf,“ zhodnotil Hurkacz. „Najväčší rozdiel bol v tom, že Norbert hral konštantne celé stretnutie, zatiaľčo mne sa to nepodarilo,“ uviedol hlavnú príčinu svojho neúspechu poľský reprezentant.

Pemiérový súboj

Dvadsaťročnému Hurkaczovi patrí 411. miesto v svetovom rebríčku ATP, ešte nebol nad 299. pozíciou. Bol to premiérový vzájomný súboj. Gombos teraz má v Davis Cupe štatistiku 3:8, z toho vo dvojhre 3:7, Hurkacz 1:6 (štvorhru nikdy nehral).

V tento deň sa ešte predstavia dvojka tímu SR Andrej Martin a jednotka „orlice“ Kamil Majchrzak. Kapitáni Miloslav Mečíř a Radoslaw Szymanik nahlásili na sobotňajšiu štvorhru (15.00 h) páry Martin, Igor Zelenay a Mateusz Kowalczyk, Lukasz Kubot.

V nedeľu znova od 15.00 h podľa tradičného scenára MS tímov pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) najprv budú hrať Gombos a Majchrzak a následne Martin s Hurkaczom. Počas víkendu sa však môžu udiať zmeny na základe uváženia šéfov realizačných štábov. V družstve Slovenska je aj Jozef Kovalík.