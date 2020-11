Chcete darovať svoje dve percentá z dane? Čas sa vám kráti, príležitosť máte len do konca novembra

Zamestnanci môžu darovať svoje dve, respektíve tri percentá z dane z príjmu, až do 30. novembra tohto roka. V tlačovej správe na to upozornila hovorkyňa finančnej správy Drahomíra Adamčíková.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, musí zamestnancom vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. novembra. Zamestnanec môže následne darovať dve, resp. tri percentá, podaním samostatného vyhlásenia o poukázaní podielu spolu s týmto potvrdením najneskôr do konca tohto mesiaca. Neziskové organizácie, nadácie či občianske združenia následne dostanú tieto financie do konca februára budúceho roka.

Tretí sektor si doteraz pripísal na svoje účty približne 43 miliónov eur. Tieto peniaze poslala finančná správa neziskovým organizáciám, nadáciám a občianskym združeniam.

„Je to však zatiaľ o 30 miliónov menej, ako darovali daňovníci tretiemu sektoru v minulom roku,“ uviedla Adamčíková. Vlani totiž poukázalo podiel zo zaplatených daní takmer 905-tisíc daňovníkov, ktorí 15,6-tisíca prijímateľom darovali viac ako 73 miliónov eur. Finančná správa do týchto dní spracovala 553 869 vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Zamestnanci si môžu vybrať zo zoznamu prijímateľov na rok 2020. Zoznam vedie Notárska komora SR a je verejne dostupný na stránke www.notar.sk, ako aj na portáli finančnej správy.