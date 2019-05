Chcete si doviesť jazdené auto z cudziny? Pozor na tieto riziká

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Pri kúpe jazdeného vozidla sa môže zdať atraktívnym variantom jeho dovoz zo zahraničia, kde láka zaujímavá cena a väčší výber. Často sa ale za zahraničnými inzerátmi skrýva pasca na neopatrného kupujúceho. Pokiaľ s dovozom auta spoza hraníc nemáte dostatočné skúsenosti, radšej sa do toho nepúšťajte. Je to totiž pomerne dosť riziková záležitosť, kedy nakoniec možno vôbec neušetríte a riskujete navyše mnoho problémov. Pokiaľ máte zálusk na bežné osobné auto, ktorých je na našom trhu dostatok, nemá zmysel riskovať pri kúpe v zahraničí. Dlhodobo je u nás najväčším distribútorom ojazdených áut s tuzemským pôvodom a širokými garanciami sieť autocentier AAA AUTO, ktorá na slovenskom trhu pôsobí už 15 rokov. Za tento čas obslúžila až 400 000 zákazníkov.

Medzi časté praktiky zahraničných predajcov, ktorí lákajú kupujúcich zo strednej a východnej časti Európy, patria zavádzajúce údaje o cene. Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa jedná o pekné vozidlo s rozumným stavom odometra za skutočne priaznivú cenu. Ale až po dlhej ceste aj viac ako tisíc kilometrov za vysnívaným autom sa dozviete, že inzerovaná cena nie je konečná a prislúchajú k nej ešte ďalšie poplatky. Vo výsledku napokon už nemusí byť nákup jazdenky zo zahraničia až tak výhodný.

„Výnimkou nie je ani to, že predajcovia inzerujú neexistujúce autá, len aby kupujúceho nalákali. Na mieste mu potom nadšene odprezentujú iné vozidlá a snažia sa ho za každú cenu nahovoriť na kúpu vozidla, ale už napríklad s menšou výbavou, v horšom technickom stave a podobne. Kupujúci, aby nemeral zbytočne dlhú cestu nadarmo, možno nakoniec uzavrie obchod, ktorý je preňho menej výhodný,“ hovorí Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO, ktorá má s predajom na Slovensku už pätnásťročné skúsenosti.

V prípade dovozu jazdenky je vždy dôležitá zrozumiteľná komunikácia s predajcom v cudzom jazyku. Pokiaľ danej reči nerozumiete, je ideálne si vziať so sebou niekoho, kto vám bude tlmočiť. Tak isto zmluva býva často v cudzom jazyku, takže jeho služby určite oceníte. Zvlášť si treba dať pozor na drobné klauzuly, ktoré sa môžu týkať napríklad obmedzenia záruky a podobných záležitostí. Samozrejme treba počítať s tým, že služby tlmočníka vám vo finále cenu vozidla navýšia. Avšak ani profesionálny tlmočník vás neochráni pred tým, ak bude predajca narýchlo predávať auto v exekúcii alebo s inými právnymi vadami.

„Samostatnou kapitolou je komplikovaná dohoda o platení a neplatení DPH. Napríklad pri dovoze z Nemecka je to problematické. Na Slovensku sa daňová povinnosť vzťahuje na kupujúceho, ktorý musí zaplatiť DPH v krajine, kde auto prihlasuje. Inak nemôžete automobil ako súkromník prihlásiť. Problém je ale v tom, že podľa nemeckých zákonov je povinnosť týkajúca sa DPH na predávajúcom a ten sa bojí riskovať, že auto v SR neprihlásite. Preto niektorí nemeckí predajcovia nechcú bez DPH auto predať, čo logicky poriadne navýši konečnú cenu. A aj tak by ste na Slovensku museli daň zaplatiť znovu,“ dopĺňa Vaněček.

Okrem dohadovania sa o cene sú pri kúpe jazdenky zo zahraničia možné aj ďalšie riziká. Kupujúci si musí dať pozor taktiež na to, aby malo auto platnú európsku homologizáciu. U vozidiel, ktoré sú určené pre trh v Európskej únii, je to prakticky bez problémov, ale autá dovezené z USA alebo Ázie s tým môžu mať problém. Kupujúcemu potom neostáva nič iné, než si vybaviť homologizáciu individuálne a to rozhodne nie je lacná záležitosť. Pri kúpe auta s pôvodom na Slovensku tento problém nemôže nastať.

Niektorí predajcovia v zahraničí sa snažia vybrané značky cieliť priamo na klientelu z Českej republiky, Slovenska či Poľska. Jedná sa zväčša o škodovky a volkswageny a tu je zvýšené riziko stočeného odometra. Predajcovia totiž vsádzajú na to, že auto prejde technickou prehliadkou až v cieľovej destinácii, kde sa jednoducho kilometre opíšu z odometra a po skutočnom stave najazdených kilometrov už nikto nepátra.

Individuálny dovoz jazdenky zo zahraničia má zmysel realizovať iba v prípade, že zháňate nejaký špecifický model, ktorý sa na našom trhu vyskytuje len ojedinele. Pokiaľ ale máte záujem o bežné osobné auto, ktorých je na našom trhu dostatok, nemá zmysel sa o dovoz pokúšať a riskovať tak finančnú stratu. Najistejšou voľbou je autorizovaný predajca jazdených vozidiel s dlhodobou tradíciou a bohatými skúsenosťami, ktorý sa špecializuje na autá s pôvodom na Slovensku. Tak budete mať istotu, že kupujete právne preverené auto v dobrom technickom stave.

Profesionálny predajcovia investujú do kontroly vozidiel veľa času aj financií a ponúkajú oveľa bezpečnejší spôsob, ako získať vytúžený automobil. Na našom trhu disponuje najširšou ponukou takýchto áut sieť autocentier AAA AUTO, ktorá má svoje zastúpenie v 14 pobočkách. Na Slovensku spoločnosť za 15 rokov obslúžila na výkupe i predaji už 400 000 zákazníkov. V ponuke má viac než 4 000 preverených vozidiel s najširšími garanciami na trhu. „Automobil zakúpený v sieti AAA AUTO má doživotnú garanciu legálneho pôvodu. Naviac môžete auto od nás do siedmich dní bez udania dôvodu vymeniť za iné. Vybrané auto vám taktiež dovezieme na pobočku, ktorú máte najbližšie,“ uzatvára Vaněček.

