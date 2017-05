Chelsea môže predčasne oslavovať titul, ak vyhrá na pôde West Bromwichu Albion

LONDÝN 12. mája (WebNoviny.sk) – Futbalisti londýnskeho FC Chelsea môžu v piatok večer oslavovať zisk anglického titulu, postačí im víťazstvo na pôde West Bromwichu Albion (21.00 h).

V takom prípade budú mať pred druhým v poradí Tottenhamom Hotspur nepreklenuteľný 10-bodový náskok.

Chelsea aj “Spurs” majú pred sebou ešte tri ligové duely, “kohúti” sa najbližšie predstavia v nedeľu doma proti Manchestru United (17.30 h).

Vlani titul získali “líšky”

Ak “The Blues” v piatok nezaváhajú, vrátia sa na anglický trón. Triumfovali v sezóne 2014/2015, vlani ich na najvyššom stupienku nahradil Leicester City.

Pri prípadnej rovnosti počtu bodov na konci sezóny je prvým kritériom rozdiel strelených a inkasovaných gólov, v tomto ohľade – no iba v ňom – je na tom zanedbateľne lepšie Tottenham (plus 48 oproti plus 46).

“Sme veľmi blízko k dosiahnutiu fantastického úspechu, nesmieme však zabudnúť na to, že musíme z troch zápasov vydolovať aspoň tri body. V piatok máme prvú príležitosť, hrať proti West Bromwichu však nie je jednoduché. Je to fyzicky silný tím s dobrým trénerom. Isto bude horúco,” zamyslel sa pre klubový web tréner FC Chelsea Antonio Conte.

Conte siaha na prvý titul v Anglicku

Conte má na dosah titul vo svojej premiérovej sezóne v Anglicku. “Pracovali sme veľmi tvrdo. Chcem zopakovať jedno: je to dobrá sezóna, chceme z nej spraviť vynikajúcu. Je len jedna cesta: získať tri body a vyhrať titul,” skonštatoval taliansky kormidelník Chelsea.

West Bromwich z ostatných šiestich ligových zápasov vydoloval iba dva body a strelil iba dva góly. Naposledy sa tešil z víťazstva 18. marca, vtedy doma zdolal londýnsky Arsenal (3:1). “Hráči sú absolútne koncentrovaní a sústredení. Pre mňa ako trénera je skvelé vidieť svojich zverencov počas tréningu s takýmto prístupom,” povedal Conte.

Tottenhamu môže v piatok večer zhasnúť aj posledné svetlo nádeje. O titul bojoval aj vlani, v záverečných štyroch kolách však získal iba dva body z tucta a za majstrovským Leicestrom napokon zaostal o jedenásť bodov. “Kohúti” dosiaľ naposledy triumfovali v najvyššej anglickej súťaži v roku 1961.

Poradie tímov bojujúcich o titul v anglickej Premier League 2016/2017:

1. FC Chelsea 35 27 3 5 75:29 (+46) 84

2. Tottenham 35 23 8 4 71:23 (+48) 77

Zostávajúci program FC Chelsea (3 zápasy): West Bromwich (vonku), Watford (doma), Sunderland (doma)

Zostávajúci program Tottenhamu (3 zápasy): Manchester United (doma), Leicester (vonku), Hull (vonku)