Chelsea spevňuje svoje zadné rady, na ostrovy mieri z Paríža rešpektovaný Thiago Silva

Po avizovanom konci v tíme finalistu Ligy majstrov parížskom Saint-Germain Thiago Silva nezostal dlho bez angažmánu. Defenzíva Chelsea chce byť pevnejšia ako v uplynulej sezóne a zabezpečiť by to mala aj čerstvá posila do stredu obrany.

Tridsaťpäťročný charizmatický Brazílčan sa upísal londýnskemu klubu na jeden rok s opciou na ďalšiu sezónu.

Kvalita a skúsenosti

„Prichádza k nám jedno z najrešpektovanejších mien vo svetovom futbale. Vzhľadom na jeho dlhoročnú kvalitu a skúsenosti nepochybujeme o tom, že správnym spôsobom doplní mužstvo veľkých talentov, ktoré máme k dispozícii,“ uviedla športová riaditeľka Chelsea Marina Granovská.

„Veríme, že s Thiagom pripojíme ešte niekoľko trofejí do našej pôsobivej kolekcie úspechov,“ doplnila Granovská.

Chelsea zbrojí

Vedenie Chelsea sa toto leto poriadne buchlo po vrecku. Niekoľko dní pred Thiagom Silvom dotiahlo aj prestup anglického reprezentanta Bena Chilwella.

Dvadsaťtriročný ľavý obranca prišiel z Leicesteru City za 55 miliónov eur a v Chelsea zostane do roku 2025.

Londýnčania si už predtým zaviazali do útoku nemeckého reprezentanta Tima Wernera z RB Lipsko za 53 miliónov a marockého stredopoliara Hakima Ziyecha z Ajaxu Amsterdam za 40 miliónov.