Chemický priemysel zaznamenal pokles tržieb, kríza v odvetví už podľa zväzu začala

Chemický a farmaceutický priemysel zaznamenal na Slovensku ku koncu septembra tohto roka medziročný pokles tržieb o 2,8 %. Pokles sa navyše každým štvrťrokom zrýchľuje a za samotný tretí štvrťrok 2019 dosiahol medziročne 3,6 %.

Celkové tržby slovenskej chémie sa tak za deväť mesiacov aktuálneho roka znížili na 7,428 mld. eur, v porovnaní so 7,645 mld. eur za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka.

Súbeh externých faktorov

Ako ďalej informoval prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR Roman Karlubík, pokles je dôsledkom súbehu externých faktorov a zhoršovania podnikateľského prostredia na Slovensku prijímaním nesystémových populistických rozhodnutí.

„Najvýraznejší pokles tržieb, a to až o 17,7 % bol zaznamenaný v odvetví výroby umelých vlákien. Odvetvie plastov v primárnej forme kleslo o 7 % a rafinované ropné produkty o 5,4 %. Jediné odvetvie, kde tržby za tri štvrtiny roka 2019, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 narástli o 0,8 %, je odvetvie výroby výrobkov z plastov. Štatistický úrad SR evidoval v chemickom a farmaceutickom priemysle v treťom štvrťroku 2019 celkovo 295 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac. To je o tri podniky menej, ako za to isté obdobie vlani. O 3 % sa znížila aj zamestnanosť. Na konci tretieho štvrťroka 2019 pracovalo v chémii 44 137 pracovníkov, čo bolo o 1 382 zamestnancov menej ako pred rokom,“ zhodnotil vývoj Karlubík.

Zhoršovanie podnikateľského prostredia

Ako ďalej dodal, už pred rokom prezídium zväzu upozornilo na mimoriadne zhoršovanie podnikateľského prostredia na Slovensku, dramatický rast cien energií, enormný nárast minimálnej mzdy a ďalších mzdových príplatkov a nárokov, ktoré v konečnom dôsledku vedú k znižovaniu konkurencieschopnosti výrobných spoločností.

„Napriek týmto varovaniam pokračovali nezodpovedné populistické predvolebné politické rozhodnutia. Tie sa spolu so zahraničnými dopadmi, predovšetkým ochladzovaním nemeckej ekonomiky, podpísali pod pokles odvetvia a ekonomické škody i v ďalších odvetviach ekonomiky,“ uvádza zväz.

Jeho prezídium preto opätovne vyzvalo slovenských politikov a orgány štátu, aby sa správali zodpovedne a prestali zhoršovať podnikateľské prostredie na Slovensku prijímaním nesystémových populistických rozhodnutí.

Politika pretekov

„Účet za pokračovanie v politike pretekov v predvolebnom nadbiehaní voličom zaplatia v konečnom dôsledku obyvatelia tejto krajiny stratou pracovných miest a rastom nezamestnanosti. Chemický priemysel už na to dopláca, o čom svedčia varovné signály v podobe dramaticky rastúcich mzdových nákladov, pri súčasnom poklese produktivity práce. Považujeme to za nezodpovedné a populistické predvolebné kupovanie si voličov na úkor budúcnosti. Kríza v chemickom odvetví nie je za dverami, ale už začala. V tejto situácii apelujeme na zdravý rozum a zodpovednosť,“ argumentuje prezídium zväzu.

Ďalej upozorňuje, že väčšina slovenských chemických podnikov patrí k tým, ktoré nemajú finančné rezervy. Vlaňajší rast tržieb odvetvia totiž sprevádzal pokles ziskov a pokles pridanej hodnoty, ako dôsledok rastu cien vstupov a v predchádzajúcich rokoch niekoľko rokov za sebou klesali aj tržby.