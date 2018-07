Chicago má vďaka výmene Hossovho kontraktu oveľa väčší priestor pod platovým stropom

CHICAGO 29. júla (WebNoviny.sk) – Účastník zámorskej hokejovej NHL Chicago Blackhawks má v porovnaní s uplynulými sezónami dostatočne veľký priestor pod platovým stropom.

Blackhawks majú podľa špecializovaného serveru CapFriendly k dispozícii okolo 5,5 milióna USD, a to majú pod zmluvou niekoľko hviezdnych hráčov s vysokým platom.

V Chicagu najviac berú Kane a Toews

Kontrakty útočníkov Patricka Kanea s Jonathanom Toewsom „ukrajujú“ zo 79,5-miliónového platového stropu zhodne po 10,5 milióna USD.

Obranca Brent Seabrook zarába v priemere 6,875 milióna amerických dolárov ročne a zmluvy Brandona Saada s Coreym Crawfordom majú ročnú hodnotu presne 6 miliónov USD. „Toto je zrejme prvý rok, kedy máme pod platovým stropom toľko miesta. Teraz máme o niečo lepšie možnosti než v minulosti,“ priznal generálny manažér „čiernych jastrabov“ Stan Bowman.

K uvoľneniu priestoru pod platovým stropom Blackhawks jednoznačne pomohla výmena zmluvy Mariána Hossu do Arizony.

Každoročným cieľom je finále NHL

Slovenský útočník má v profilige platný kontrakt na tri sezóny s priemerným ročným platom 5,275 milióna USD, ktorý sa započítava do tímových výdavkov. Pred jeho vypršaním nemôže rodák zo Starej Ľubovne oficiálne ukončiť kariéru, 39-ročný Hossa sa však k aktívnemu hokeju sa pre zdravotné problémy zrejme už nevráti.

Blackhawks za Hossu obetovali mladého útočníka Vinnieho Hinostrozu, Bowman by vďaka dostatočnému priestoru pod platovým stropom mohol nahradiť jeho miesto skúseným veteránom. „Ak sa chcete dostať do hry, musíte mať dostatok miesta pod platovým stropom na to, aby ste mohli získať nejakého hráča. Nie som si však istý, či sa tak stane,“ uviedol Bowman.

Chicago v ostatnom ročníku po deviatich sezónach nepostúpilo do vyraďovacej časti. Počas deväťročnej série Blackhawks získali trikrát Stanleyho pohár (2010, 2013 a 2015), ďalší rok v play-off jednoznačne nechcú chýbať. „Naším každoročným cieľom je finále NHL. Teraz sme boli po celkom dlhý čas mimo diania,“ povedal prezident tímu John McDonough.