Chicago odložilo pamätný večer Mariána Hossu, klub chce vyriešiť sexuálne obťažovanie

Dosiaľ nevyšetrené sexuálne obťažovanie bývalého hráča Chicago Blackhawks Kylea Beacha videotrénerom Bradom Aldrichom spred 11 rokov naďalej negatívne ovplyvňuje dianie v tomto hokejovom klube z amerického štátu Illinois.

Najnovšie na to doplatil aj niekdajší skvelý slovenský útočník Marián Hossa, ktorého uvedú v polovici novembra do Siene slávy zámorského hokeja. Ešte predtým sa 9. novembra v Chicagu mal odohrať pamätný večer za účasti Mariána Hossu, ktorým si chceli Blackhawks počas súboja proti hráčom Pittsburghu Penguins pripomenúť majstrovstvo svojho bývalého hráča. Slávnosť však z vyššie uvedeného dôvodu odložili.

Prioritou je obnovenie dôvery

„Chicago Blackhawks a Marián Hossa odložia tento slávnostný večer na neskorší dátum. Po ďalšej diskusii medzi Dannym Wirtzom, Jaime Faulknerovou a Mariánom Hossom sa všetci zhodli na tom, že momentálne musíme skôr premýšľať o tom, čo sa stalo, a nie oslavovať. Našou prioritou je obnovenie dôvery v našej komunite a vyvodenie zodpovednosti za to, čo sa stalo Kyleovi Beachovi. Uvedomuje si to Marián Hossa aj vedenie našej organizácie,“ píše sa vo vyhlásení tímu Chicago Blackhawks, priniesol ho web nbcchicago.com.

„V budúcnosti sa chceme na ľade aj mimo neho opierať iba o hodnoty, ktorých stelesnením je aj Marián Hossa. Blahoželáme mu k jeho nadchádzajúcemu uvedeniu do siene slávy,“ dodávajú zástupcovia „jastrabov“.

„V prvom rade chcem povedať, že je ťažké si predstaviť, čím si Kyle musel prejsť. Držím mu palce, aby našiel silu a žil život, ktorý bude čo najmenej ovplyvnený negatívnymi udalosťami, ktoré osobne odsudzujem. Čo sa týka mňa, o týchto udalostiach som nemal vedomosť, a za tým si stojím. Uviedol som to aj vo výpovedi vyšetrovateľovi. Všetci poznáte môj príbeh a viete, že v tom čase som hral tretie finále v rade za sebou. Bol som plne sústredený iba na hokej. Považujem však za správne, že tí, ktorí o tom vedeli, vyvodili v posledných dňoch svoju osobnú zodpovednosť. Prosím, aby ste odteraz rešpektovali, že viac sa k tomu z úcty ku Kyleovi nebudem vyjadrovať,“ vyhlásil Marián Hossa pred cestou zo Slovenska do zámoria.

Hossa rozmýšľa nad preventívnou nadáciou

Niekdajší útočník pripojil aj postreh, ktorý by mohol pomôcť predchádzať podobným prípadom. „Na záver jedna myšlienka, ale prosím, berte ju len v rovine úvah. Možno by bolo vhodné, aby sa vo vedení NHL a NHLPA zamysleli nad vznikom nadácie na prevenciu podobných prípadov. Vďaka nej by mohlo fungovať anonymné ohlasovanie, psychologická pomoc, či vzdelávanie hráčov a zamestnancov, ako reagovať v takýchto situáciách,“ doplnil Marián Hossa.

Marián Hossa získal v NHL najprestížnejšiu klubovú trofej Stanleyho pohár trikrát práve v drese Chicaga Blackhawks (2010, 2013, 2015), do finále sa dostal aj s Detroitom a Pittsburghom. Ako jediný hokejista si zahral v troch finálových sériách v neprerušenom slede v dresoch troch rôznych tímov. Dovedna počas kariéry v zámorskej profilige nazbieral 1134 bodov v 1309 zápasoch základnej časti, keď nastrieľal 525 gólov a pridal k nim 609 asistencií. Stal sa 44. hráčom histórie, ktorý prekonal hranicu 500 gólov a 80. hokejistom s minimálne 1000 bodmi na konte. Kariéru ukončil v lete 2017 pre problémy s kožou, hoci jeho kontrakt v Arizone vypršal až po sezóne 2020/2021.