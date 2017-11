Chicago s Pánikom nebodovalo nad Philadelphiou, Pittsburgh uspel v Edmontone

CHICAGO 2. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský útočník Richard Pánik nebodoval pri triumfe hokejistov Chicaga Blackhawks nad hráčmi Philadelphie Flyers 3:0 v stredajšom stretnutí severoamerickej NHL. Dvadsaťšesťročný krídelník odohral takmer 17 minút, počas ktorých vyslal na súperovho brankára štyri strely, získal jeden plusový bod a prezentoval sa 3 „hitmi“. Blackhawks ukončili sériu troch neúspešných zápasov a pripísali si šiesty triumf v ročníku a iba druhý v ostatných siedmich stretnutiach.

Brankár Chicaga Corey Crawford sa stal prvou hviezdou duelu, keď zastavil všetkých 35 streleckých pokusov hostí a prvýkrát v sezóne si udržal čisté konto. Naposledy predtým sa mu to podarilo ešte 3. novembra 2016, celkovo zaznamenal v profilige už 22 „shutoutov“. „Je to skvelé, ale víťazstvo je dôležitejšie,“ povedal podľa nhl.com 32-ročný gólman.

Presný zásah

Jeho náprotivok Brian Elliott zneškodnil 32 z 34 striel súpera (94,10 % úspešnosť zákrokov). Po bezgólovej prvej tretine sa strelecky presadili v drese víťazného tímu postupne Arťom Anisimov, Jonathan Toews a do prázdnej bránky Alex DeBrincat. Anisimov skóroval počas početnej výhody, Chicago predtým nevyužilo 18 presilových hier. „Je to pre nás úľava, keď som strelil tento gól, spadol nám kameň zo srdca,“ uviedol ruský center.

„Bol to pre nás veľmi dôležitý presný zásah. Niekoľko presiloviek predtým sme hrali fajn, tlačili sme sa do bránky, snažili sme sa dorážať puk a teraz sme za to konečne boli odmenení. Potrebovali sme presilovkový gól. Dodalo nám to stratené sebavedomie,“ zhodnotil tréner Blackhawks Joel Quenneville. „Vypracovali sme si celkom dobré príležitosti. V tretej tretine sme mali sedem alebo osem šancí, ale nevyužili sme ich,“ povedal kouč Philadelphie Dave Hakstol. „Letci“ prišli v zápase o obrancu Radka Gudasa, ktorý v prvej časti hry utrpel zranenie hornej časti tela.

Pokorili míľnik

Jevgenij Malkin strelil víťazný gól pri triumfe Pittsburghu Penguins 3:2 na ľade Edmontonu Oliers. Brankár „tučniakov“ Matt Muray prispel k víťazstvu 35 úspešnými zákrokmi. Útočník Edmontonu Connor McDavid si pripísal dve asistencie. Jeho spoluhráč Ryan Nugent-Hopkins strelil stý gól v NHL. „Je pre nás ťažké to prehltnúť. Snažili sme sa celý zápas a nebolo veľa vecí, v ktorých by bol súper lepší,“ povedal Nugent-Hopkins.

San Jose Sharks zvíťazili pred vlastnými priaznivcami 4:1 nad Nashvillom Predators. Dva góly domácich strelila druhá formácia, pričom každý jej člen získal aspoň jeden bod, Mikkel Bödker a Joonas Donskoi zaznamenali gól a asistenciu. Na druhý gól „žralokov“ prihral Joovi Pavelskému Joe Thornton, pre ktorého to bol 1400. bod v základnej časti NHL a stal sa iba dvadsiatim hráčom v histórii súťaže, ktorý pokoril tento míľnik.

SUMÁRE NHL

streda

Chicago Blackhawks – Philadelphia Flyers 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Góly: 29. Anisimov (Franson, P. Kane), 30. J. Toews, 59. DeBrincat (Hayden, Anisimov)

Richard Pánik (Chicago) 16:51 min, +1, 4 strely na bránku, 3 „hity“

Edmonton Oilers – Pittsburgh Penguins 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Góly: 27. Nugent-Hopkins (Maroon, McDavid), 28. Draisaitl (McDavid) – 21. Hörnqvist (Letang, Kessel), 40. Sheary (Crosby, Määttä), 53. Malkin (Kessel, Letang)

Anaheim Ducks – Toronto Maple Leafs 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Góly: 10. O. Kaše (D. Grant, Manson) – 8. Connor Brown (J. Van Riemsdyk, Hainsey), 42. Marleau (Hainsey), 59. Komarov (Marleau)

Vancouver Canucks – New Jersey Devils 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Góly: 31. J. Hayes (Hall), 60. Stafford (Hall)

San Jose Sharks – Nashville Predators 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Góly: 16. Donskoi (Heed, Bödker), 29. Pavelski (Dillon, J. Thornton), 34. Vlasic (Labanc, Donskoi), 54. Bödker (Tierney, J. Ryan) – 31. Josi (Järnkrok)