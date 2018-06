Chicago zrejme ponúkne aj kontrakt s Hossom, od „hurikánov“ sa vráti brankár Darling

CHICAGO 9. júna (WebNoviny.sk) – Americký hokejový brankár Scott Darling by sa po jednej sezóne v drese účastníka zámorskej NHL Carolina Hurricanes mohol vrátiť do svojho bývalého tímu Chicago Blackhawks.

Podľa novinára Scotta Powersa zo športového periodika The Athletic oba tímy rokovali o Darlingovom návrate do „Veterného mesta“, pričom dvadsaťdeväťročný gólman by mal so sebou do Chicaga zobrať aj obrancu Justina Faulka.

Hokejka na pravej strane

Súčasťou ponuky „čiernych jastrabov“ by okrem iného mohol byť aj kontrakt Mariána Hossu. Rodák zo Starej Ľubovne už podľa vlastných slov hokej hrať nebude, no s Chicagom má ešte zmluvu na tri sezóny a klubu „ukrajuje“ z platového limitu 5,275 milióna amerických dolárov.

Darling odchytal za Hurricanes 43 zápasov, počas ktorých inkasoval priemerne 3,18 gólu na duel a zneškodnil iba 88,8% striel smerujúcich na jeho bránku. Rodák z Newport News má platný kontrakt na tri ďalšie ročníky na 4,15 milióna USD ročne.

Dvadsaťšesťročný Faulk bol v uplynulej sezóne kapitánom Caroliny, v 76 dueloch nazbieral 31 bodov (8+23). O Faulka sa pre jeho ofenzívne zručnosti či fakt, že hrá s hokejkou na pravej strane údajne zaujímajú aj ďalšie tímy.

Najaktívnejšie prestupy

Očakáva sa, že „hurikáni“ budú pod vedením nového generálneho manažéra Dona Wadella v letnom prestupovom období jedným z najaktívnejších tímov. Už dávnejšie sa vedenie Caroliny vyjadrilo, že je ochotné vymeniť akéhokoľvek hráča okrem fínskeho útočníka Sebastiana Aha.

Podľa odborníka Pierra LeBruna registrujú Hurricanes ponuky na výmenu útočníka Jeffa Skinnera, za ktorého požadujú mladého talentovaného hráča a voľbu v prvom kole draftu. Carolina tiež prejavila záujem o náhradného brankára Washingtonu Capitals Philippa Grubauera.