Donnarumma sa stal najlepším hráčom ME vo futbale 2020. Ideme od Gigiho k Gigimu, trefne skonštatoval Chiellini

Keď sa v piatej sérii finálovej penaltovej lotérie na Wembley rozbiehal Jorginho, taliansky brankár Gianluigi Donnarumma si bol istý, že svoj pokus premení. Jordan Pickford však vytlačil loptu na žrď a finále ME vo futbale Taliansko – Anglicko ešte chvíľu pokračovalo.

Rad bol na talianskom brankárovi, ktorý mal proti sebe 19-ročného anglického mladíka Bukaya Saku. Donnarumma sa ešte raz skoncentroval a nie dobre mierený pokus z kopačky hráča Arsenalu vyrazil pred seba. Týmto okamihom odštartoval majstrovské oslavy Talianov na celom svete.

„Bolo to ako vo filme, lebo Jorginho sa nezvykne mýliť zo značky pokutového kopu. Po tom, čo svoj pokus nepremenil, som bol psychicky dolu. Myslel som si, že je koniec, ale uvedomil som si, že tam musím ísť a zneškodniť ešte jeden pokus súpera. Potom som sa upokojil a vravel si, že som predsa schopný to dosiahnuť. Vždy dávam do toho všetko, tak to možno vyjde,“ komentoval Donnarumma na webe UEFA.

Inkasovaný gól ich nezastavil

Na margo celého finálového zápasu dodal: „Veľmi skorý inkasovaný gól nás mohol zabiť, ale nezastavil nás. Tento tím sa nikdy nevzdáva. Nebolo to ľahké, ale podali sme veľkolepý výkon. Vo väčšine zápasu sme dominovali a tento titul si zaslúžime.“

Brankár AC Miláno má iba 22 rokov, ale v reprezentačnom tíme „Azúrových“ odchytal už 33 zápasov. V troch dueloch základnej skupiny ME 2020 neinkasoval ani raz, vo vyraďovacej fáze dostal po jednom góle vo všetkých štyroch zápasoch. V semifinále proti Španielom zneškodnil jeden a vo finále proti Angličanom dva pokutové kopy.

Najmä ten posledný počin ho posunul k cene pre najlepšieho hráča šampionátu. Na ME 2020 absolvoval 719 minút, najviac spomedzi všetkých futbalistov všetkých tímov.

O cene rozhodli technickí pozorovatelia

O cene pre Donnarummu rozhodla skupina technických pozorovateľov UEFA, v ktorej figurovali aj známe mená z futbalových trávnikov Fabio Capello, Packie Bonner, Robbie Keane, Steffen Freund, David Moyes, Esteban Cambiasso či Aitor Karanka.

Donnarumma sa s honorom najlepšieho hráča ME stal nástupcom Nemca Matthiasa Sammera (1996), Francúzov Zinédina Zidana (2000) a Antoineho Griezmanna (2016), Gréka Theodorisa Zagorakisa (2004) a Španielov Xaviho Hernándeza (2008) a Andrésa Iniestu (2012). Talian sa stal prvým brankárom v tejto exkluzívnej spoločnosti.

Taliansky kapitán Giorgio Chiellini na adresu Donnarummu trefne skonštatoval: „Som šťastný človek. Hral som v reprezentácii s Gianluigim Buffonom, teraz hrám s Donnarummom a je to to isté. V reprezentácii ideme od Gigiho k Gigimu.“ Donnarumma o 14 rokov staršiemu spoluhráčovi opätoval kompliment: „Stal som sa najlepším hráčom, ale to aj vďaka našim obrancom Leonardovi Bonuccimu a Giorgiovi Chiellinimu. Patrí im veľké uznanie.“

Rekordérmi sú Španieli a Nemci

Tréner Roberto Mancini vyzdvihol známy fakt, že Donnarumma v reprezentačnom drese Talianska neinkasoval gól rekordných 1168 minút, až kým ho v osemfinále ME neprekonal Rakúšan Saša Kalajdžič.

„Sme šťastní, že ho máme. Bol som si istý, že s jeho potenciálom v rozstrele chytí niekoľko pokusov súpera. On je najlepší brankár na svete. Donnarumma je úžasný človek a výnimočný brankár,“ poklonil sa Mancini.

Taliansko sa aj vďaka svojmu skvelému brankárovi stalo štvrtým tímom histórie ME s viacnásobným počtom titulov. Rekordérmi európskych šampionátov sú Nemci a Španieli s tromi, Francúzi a Taliani majú na konte po dve prvenstvá. Rozdiel 53 rokov medzi prvou a druhou talianskou radosťou s trofejou Henryho Delaunaya je najväčší v histórii ME.