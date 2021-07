Chilly Intima uvádza limitovanú edíciu intímnych gélov „Dievčatá nemajú tabu“ na Slovensku aj v Čechách. Partnerom je Rowenta

Značka Chilly Intima uvádza na Slovensku prvýkrát limitovanú edíciu gélov určených na intímnu hygienu žien. Partnerom edície s motívom „Dievčatá nemajú tabu“ sa tento rok stala značka Rowenta. Zámerom spolupráce je, popri oslovení nových zákazníčok, predovšetkým edukácia žien

O dôležitosti intímnej hygieny. Vzájomne hovoriť o intímnej hygiene nie je tabu a ženy by si mali medzi sebou informácie odovzdávať.

„Limitovaná edícia prináša spojenie silných partnerov, ktorí sa zameriavajú na edukáciu, rovnako ako na jedinečnosť jednotlivých produktov,“ uvádza Barbora Nováková zo spoločnosti Bolton Group, talianskeho výrobcu značky CHILLY. „Unikátnosť tohtoročnej limitovanej edície s názvom Dievčatá nemajú tabu, spočíva v zdôraznení dôležitosti vzájomnej komunikácie. Ide nám o to, aby sa ženy nebáli medzi sebou hovoriť o intimite,“ dodáva. To je z pohľadu odborníkov veľmi dôležité najmä medzi dospievajúcimi dievčatami, ktoré si návyky spojené s intímnou hygienou ešte len osvojujú.

Foto: Chilly Intima

Limitovaná edícia zahŕňa celý produktový rad intímnych gélov: Chilly Hydrating, Chilly delicate, Chilly antibacterial, Chilly gél Fresh a Chilly s PH 3,5. Všetky produkty sú schválené Asociáciou gynekológov A.Gi.Co a odporúčané aj Českou gynekologickou a pôrodníckou spoločnosťou. „Prostredníctvom limitovanej edície Chilly, upozorňujeme tiež na to, že každá sme iná. Preto si v rámci nášho portfólia vyberú všetky ženy presne podľa svojich potrieb,“ vysvetľuje Barbora Nováková.

Dôležitosť intímnej hygieny je z pohľadu odborníkov kľúčová. Nezanedbateľný vplyv má tiež na psychickú kondíciu. „Intímne zdravie každej ženy patrí k dôležitým stránkam jej života. Ťažkosti v tejto oblasti majú vplyv na zdravie ženy a na jej celkovú pohodu. Ak žena pociťuje diskomfort je to pre ňu nielen nepríjemné, ale narušuje to jej každodenný život,“ uvádza doktor Peter Koliba, vedúci lekár gynekologickej ambulancie Gynartis.

Foto: Chilly Intima

Partnerom limitovanej edície, ktorá nadväzuje na úspešné limitované edície v predchádzajúcich rokoch v ČR a teraz prichádza aj na Slovensko, je značka Rowenta. Do letnej súťaže, ktorá prebieha od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021, venovala špičkové produkty pre ženskú krásu z kategórií „Starostlivosť o vlasy“ a „Epilátory“. Produkt v maximálnej hodnote až do výšky 189 ,- EUR si výhercovia môžu z daných kategórií vybrať sami. Okrem toho môžu zákazníčky nájsť pod viečkom každej Chilly z limitovanej edície 20 % zľavu na vybrané produkty Rowenta.

„Značka Rowenta reflektuje trendy posledných rokov a s každou novinkou prináša ďalší ošetrujúci benefit – ženy totiž kladú čoraz väčší dôraz na šetrnosť pri starostlivosti o vlasy a perfektný styling. Aj preto sme radi, že sme sa mohli prepojiť so značkou Chilly Intima v limitovanej edícii, ktorá reprezentuje esenciu ženstva,“ upresňuje produktová manažérka značky Rowenta Eva Kožušníková. CHILLY považuje spoluprácu s Rowentou za veľký úspech a skutočne silné prepojenie.

Foto: Chilly Intima

Informácie o značke CHILLY:

Chilly ponúka šetrnú intímnu hygienu vytvorenú špeciálne pre ženy. Do rozmanitého sortimentu patria predovšetkým umývacie gély a vlhčené obrúsky. Prvotriedne výrobky, ktoré rešpektujú kyslé pH intímnych partií a obsahujú množstvo prírodných látok, urobili zo značky lídra na talianskom trhu a teraz dobývajú ďalšie európske trhy vrátane Česka a Slovenska. Prípravky Chilly vyrába talianska spoločnosť Bolton Group.

Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.