Chirana T.Injecta: Štát by mal objednať vakcinačné komponenty čo najskôr. Iné štáty Európy už začali

Chirana T.Injecta ročne vyrobí 250 miliónov kusov injekčných striekačiek a schopná plne uspokojiť prípadnú masívnu objednávku Slovenska v súvislosti s očkovaním proti COVID-19. Firma už v lete minulého roku upozornila, že príchod vakcíny proti COVID-19 bude začiatkom najmasívnejšieho očkovania v dejinách Európy. Podľa stanoviska spoločnosti sa práve toto dnes odohráva.

„Denne dokážeme vyrobiť 200 tisíc kusov inzulínových striekačiek a viac ako 250 tisíc klasických striekačiek. Absolútna väčšina našej produkcie odchádza do zahraničia, ale sme schopní plne saturovať aj slovenské potreby. V našom vnímaní pandémie majú prioritu Slovensko a Česká republika a tento záväzok je nemenný. Čakáme už iba na patričné kroky štátu a sme schopní okamžite reagovať“, povedal generálny riaditeľ Chirana T.Injecta Teodor Lysák a dodal, že viaceré štáty Európy si už v Starej Turej objednali masívne dodávky striekačiek.

Chirana T.Injecta má aktuálne kontrahovanú produkciu do konca augusta 2021 a v súvislosti s vakcináciou momentálne plní veľké štátne objednávky z Dánska, Rakúska, Nemecka, Maďarska a Českej republiky. „Dodávame menšie množstvá aj do iných krajín Európy, objednávky sa naozaj denne dopĺňajú, pretože vakcinácia sa naplno rozbieha“, zdôraznil Teodor Lysák a poznamenal, že Chirana T.Injecta sa nemohla zapojiť do obrovského výberového konania pod hlavičkou EÚ, pretože Slovensko sa ako členský štát ku tomuto projektu centrálneho nákupu vakcinačných komponentov nepripojilo. „Trochu nás to zamrzelo, ale nič dramatické sa nestalo. Pre našu krajinu a Českú republiku sme pripravení okamžite splniť požiadavky“ povedal Lysák a dodal, že práve v posledných dňoch firma eviduje náznaky zo strany štátu, že v rámci hospodárskej mobilizácie sa môže stať, že štát prikáže smerovať produkciu prioritne iba na Slovensko. „Reagovali sme tak, že v našom prípade nemusí smerom ku nám prísť žiadny rozkaz a nariadenie, pretože tak ako tak sme pripravení to splniť. Čakáme len na požiadavku“, povedal Teodor Lysák.

Prosba o zaradenie do vakcinačného programu

Chirana T.Injecta zároveň v uplynulých dňoch adresovala Ministerstvu zdravotníctva požiadavku, aby bola firma ako subjekt hospodárskej mobilizácie a aj ako výrobca vakcinačných komponentov, zaradená do ďalšej fázy vakcinačného plánu. „Naša žiadosť je o tom, že hneď ako budú zaočkovaní všetci zdravotníci a seniori, chceli by sme mať možnosť zaočkovať aj našich ľudí z výroby. Už dnes máme relatívne dosť problémov s COVID-19, preto upozorňujeme na nutnosť vakcinácie. Naša výroba je vysoko špecializovaná a naši ľudia majú pre jej bezproblémový chod kľúčový význam“ uviedol na záver Teodor Lysák.

Informačný servis