Chlapec si na tobogane spôsobil otras mozgu, do nemocnice ho previezol vrtuľník

BRATISLAVA 24. augusta (WebNoviny.sk) – Trinásťročný chlapec z Českej republiky si na vodnom tobogane na kúpalisku vo Veľkom Mederi poranil hlavu. Na pomoc mu leteli záchranári z Bratislavy.

Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková, vrtuľník so záchranármi pristál na futbalovom ihrisku, kde si prevzali pacienta od rýchlej lekárskej pomoci do svojej starostlivosti. V stabilizovanom stave s otrasom mozgu ho previezli do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.