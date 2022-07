Chochlíková triumfovala v thajskom boxe a vybojovala zlato, Slovensko získalo na Svetových hrách štyri medaily

Slovenská reprezentantka Monika Chochlíková zavŕšila svoje účinkovanie na tohtoročných Svetových hrách v neolympijských športoch v americkom Birminghame zlatou medailou v thajskom boxe žien v kategórii do 51 kg.

V nedeľňajšom finále zdolala Meriem El Moubarikovú z Maroka 30:27 na body a teší sa zo svojho druhého cenného kovu z tohto podujatia v kariére, v roku 2017 v poľskom Vroclave získala striebro v kickboxe.

Pred zápasom zvracala

„Ráno to nevyzeralo bohvieako. Dve hodiny pred zápasom ma naplo a zvracala som. Rozmýšľali sme s tímom, či zápas nezrušíme. Povedali sme si však, že už keď som sa do finále dostala a pre účasť v ňom veľa odtrpela a prešla si náročným obdobím, vrátane diét, tak na súboj nastúpim. Chcela som to risknúť a aj keby ma súperka zdolala, mohla som si povedať, že som urobila pre úspech maximum. Napokon sa však všetko zlé na dobré obrátilo. Vyšlo to, mám zlato,“ povedala po úspešnom finále členka VŠC Dukla Banská Bystrica, citoval ju oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru.

Chochlíková zažila sklamanie v súťaži v kickboxe, kde vypadla už vo štvrťfinále. Vynahradila si to v druhej disciplíne.

„Vedela som, že ma čaká technicky zápas. Na súperku sme sa dobre pripravili, chcela som byť tá, ktorá bude viac kopať a končiť každú výmenu. Snažila som sa využívať dominantnejšie techniky, čo sa mi darilo. Videla som, ako sa pomaly začala lámať. Nie je dobrá v kondícii. Keď som vyhrala aj druhé kolo, v treťom som sa snažila bojovať, aby som jej veľa nedovolila a všetko si postrážila,“ zhodnotila Slovenka svoj záverečný súboj.

Najväčší úspech v kariére

Historicky šiesta slovenská reprezentantka alebo reprezentant so zlatom na vrcholnom podujatí v neolympijských športoch považuje tento úspech za svoj najväčší v kariére:

„Táto zlatá medaila z thajského boxu je veľká satisfakcia za kickbox. Ten ma veľmi mrzel a bola som sklamaná. Pre mňa je to najcennejšia medaila. Svetové hry sa konajú raz za štyri roky a pre nás sú ako olympijské hry. Je to tam. Získala som krásnu a veľmi cennú medailu.“

Slovensko získalo na Svetových hrách v Birminghame štyri medaily. Alexandra Filipová si vybojovala striebro v kickboxe, karatistka Ingrida Suchánková a reprezentantka v plutvovom plávaní Zuzana Hrašková sa tešia z bronzu.

Úspešná výprava

Z jedenástich slovenských zástupcov skončili desiati do deviateho miesta vo svojich disciplínach. V medailovej bilancii krajín obsadilo Slovensko 39. pozíciu (1-1-2), najúspešnejšie bolo Nemecko (24-7-16).

„Vystúpenie slovenských športovcov na Svetových hrách môžeme jednoznačne hodnotiť veľmi pozitívne. Štyri medaily sú viac ako sme očakávali. Mali sme viac kandidátov na cenný kov. Bola to naozaj úspešná výprava. Všetci jej členovia potvrdili, že vo svojich disciplínach patria k svetovej špičke, ktorá mala možnosť v Birminghame štartovať,“ uviedol na margo podujatia vedúci slovenskej výpravy Roman Buček.